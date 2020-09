Ces dernières années, les jeunes qui quittaient l'école trouvaient plus rapidement un emploi que leurs ainés. Et les filles encore plus rapidement que les garçons. Aujourd'hui, la crise du coronavirus provoque un choc. Mais "lorsque l'économie reprendra, ils trouveront rapidement un emploi", estime l'expert du marché du travail Jan Denys. "Certainement s'ils ont un diplôme en poche".

Plusieurs dizaines de milliers de jeunes qui ont terminé leurs études cet été sont à la recherche d'un emploi. Ce n'est pas facile, car le coronavirus provoque la plus grande crise économique depuis la Seconde Guerre mondiale. Le chômage augmente et il y a moins de postes vacants. "Heureusement, la crise a éclaté à un moment où le chômage était à un niveau très faible", déclare Jan Denys, expert du marché du travail chez Randstad.

Ce n'est pas tant lié à la baisse du taux de natalité, qui est partiellement compensée par l'arrivée de migrants, "mais à la durée moyenne d'études des jeunes", explique Denys.En conséquence, la proportion de jeunes ayant un niveau d'études élevé est passée d'environ 40 % il y a dix ans à près de 50 % aujourd'hui. Denys formule une observation importante : "Ces dernières années, cette croissance du nombre de personnes hautement qualifiées a ralenti, nous constatons même une légère diminution du nombre de titulaires de masters. Cela devrait nous inquiéter, car la plupart des nouveaux emplois sont destinés à des personnes hautement qualifiées. Après la crise du coronavirus, cela ne sera certainement pas différent".Après avoir examiné les rapports du VDAB, Denys ne peut que conclure que la transition de l'école au travail s'est faite "assez facilement" ces dernières décennies et, "de plus en plus en douceur". "Au cours des deux dernières années, la proportion de jeunes quittant l'école inscrits comme demandeurs d'emploi a été inférieure à 10 %. C'est le meilleur résultat des deux dernières décennies."Il est remarquable que les femmes qui quittent l'école trouvent un emploi beaucoup plus facilement que les hommes. En 1990, les jeunes femmes étaient deux fois plus nombreuses que les hommes à être au chômage. Depuis 2000, le nombre de jeunes femmes au chômage ayant quitté l'école est inférieur à celui des jeunes hommes. Les filles s'en sortent donc clairement mieux que les garçons. Pourquoi ? "Les femmes sont plus nombreuses que les hommes à obtenir un diplôme de l'enseignement supérieur. Mais aussi, pour chaque niveau d'enseignement, les femmes obtiennent systématiquement de meilleurs résultats que les hommes. Ainsi, non seulement les femmes ont de meilleurs diplômes et cela leur donne un bonus lorsqu'elles cherchent du travail".Les femmes entrent ainsi sur le marché du travail avec une longueur d'avance. "Cependant, elles doivent renoncer à cet avantage au cours de leur carrière", déclare Denys. "Dans de nombreux cas, les femmes font un pas en arrière lorsqu'il y a des enfants. Et ce pas en arrière n'est généralement pas compensé plus tard".Pas de masters au chômage En tout cas, il ne fait aucun doute que ces deux dernières décennies, les jeunes qui quittent l'école ont trouvé de plus en plus facilement un emploi. Deux fois, cette tendance s'est infléchie. La première fois, c'était pendant la crise des dotcoms (2000-2003), lorsque la bulle Internet a éclaté, que de nombreuses entreprises (Internet) ont fait faillite et que l'économie a été sérieusement touchée. Un an après avoir quitté l'école, le taux de chômage des jeunes en fin de scolarité est passé de 11 à 16 %. Après la crise financière (2008), avec l'effondrement des banques et la récession que nous avons connue à l'époque, le chômage a de nouveau augmenté pour atteindre 15 %. Mais après ces crises, le taux de chômage est rapidement passé sous la barre des 10 % à chaque fois et les jeunes ayant quitté l'école ont rapidement trouvé du travail."Nous ne voyons pas ce renouveau à tous les niveaux de l'enseignement", déclare Denys. "Au fond, il ne s'applique qu'à l'enseignement supérieur. Récemment, le chômage parmi les titulaires d'un master était même proche de 3 %, ce qui signifie que presque aucun master n'était vraiment au chômage. Nous le constatons également auprès des bacheliers professionnels et, dans une moindre mesure, chez les universitaires. Mais aux autres niveaux d'enseignement - à l'exception du deuxième cycle de l'enseignement secondaire technique - nous n'avons pas remarqué cette évolution positive au cours des vingt dernières années. Là, les jeunes qui ont quitté l'école ont même parfois trouvé du travail moins facilement pendant le dernier boom que pendant le précédent. Vu la crise de coronavirus, cela devrait nous faire réfléchir.""La conclusion la plus importante, c'est que les études portent leurs fruits", conclut Denys. "Toute personne qui passe plus d'années à l'école en récoltera les bénéfices plus tard, si cela s'accompagne de l'acquisition de diplômes ou de certificats. Si vous n'avez pas de diplôme, dans un cas sur trois, vous êtes toujours au chômage un an après avoir quitté l'école. Après l'enseignement supérieur, c'est encore le cas dans un cas sur trente. Les chances qu'une personne titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur trouve un emploi sont donc dix fois plus élevées que pour une personne sans diplôme ou certificat. Quitter l'école sans diplôme a toujours été un problème, aujourd'hui c'est encore plus problématique".Une catastrophe pour les personnes peu qualifiéesQuels enseignements pouvons-nous en tirer pour un marché du travail accablé par la crise du coronavirus? Cette année et l'année prochaine, les jeunes qui quittent l'école ne pourront plus trouver un emploi aussi facilement", déclare Denys. Bien sûr, il reste à voir quelle sera la gravité de la crise du coronavirus et combien de temps elle durera. Mais si l'économie se redresse rapidement, les jeunes trouveront rapidement du travail, comme nous l'ont appris les crises précédentes. Je ne parlerais donc certainement pas d'une génération perdue".L'impact de la crise du coronavirus sur le marché du travail sera probablement plus important que celui de la crise des dotcom ou de la crise financière. "Mais la bonne nouvelle, c'est qu'à présent nous partons d'un taux de chômage historiquement bas pour les personnes hautement qualifiées et, dans une moindre mesure, pour les personnes moyennement qualifiées", déclare Denys. "Pour les personnes peu qualifiées, la situation était déjà grave avant la crise du coronavirus. Et comme la crise actuelle entraîne la suppression de nombreux emplois au bas de l'échelle du marché du travail, nous risquons un désastre dans ce domaine. Aujourd'hui, plus que jamais, la règle s'applique : étudier porte ses fruits."