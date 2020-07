Coronavirus: les Belges semblent soutenir les décisions du gouvernement

Les Belges semblent soutenir les décisions prises par le gouvernement et le centre de crise durant le confinement et les phases de déconfinement, selon un sondage de Test Achats, réalisé entre le 16 et le 20 juillet auprès de plus de 1.000 personnes. Les résultats montrent également des baisses de fréquentation notamment des transports publics, des restaurants et des hôtels.

