L'administration d'anti-coagulants peut faire chuter drastiquement la mortalité de patients atteints de coronavirus. C'est ce que révèle une étude de l'hôpital Jessa à Hasselt relayée par la VRT.

De nombreux patients atteints de Covid-19 présentent des caillots de sang dans les poumons et les gros vaisseaux. De plus, ils courent un risque accru d'insuffisance rénale et même de mort subite. Une étude clinique menée par l'hôpital Jessa de Hasselt révèle qu'en adaptant le traitement recommandé par directives internationales, la mortalité du coronavirus aux soins intensifs pourrait chuter de près de 40 % à moins de 4 %. Les résultats ont été publiés dans la revue scientifique Thrombosis Research.

En début de pandémie, il s'est avéré que les patients très gravement malades devaient presque tous être placés sous respirateur et présentaient de nombreuses complications. Il n'est pas rare qu'il s'agissait d'une insuffisance rénale qui pouvait entraîner une mort subite. Les échographies montrent que pas moins de 66 % des patients en soins intensifs à l'hôpital Jessa avaient des caillots de sang.

Entre le 13 mars et le 20 avril, une équipe de médecins de l'hôpital Jessa à Hasselt a étudié le cas de 78 patients admis aux soins intensifs en raison d'une grave infection par Covid-19. "Nous avions traité le premier groupe de 46 patients selon les directives internationales. Le taux de mortalité était de près de 40 %, un taux immensément élevé", explique le professeur Björn Stessel, anesthésiste. "Une fois que nous avons acquis ces "nouvelles" connaissances, nous nous sommes immédiatement réunis et nous avons adapté le protocole existant à un autre groupe de 26 patients."

Les médecins ont doublé la dose 'normale' d'anticoagulants de ces patients. Durant le traitement, ils ont examiné les patients deux fois par semaine tout en surveillant étroitement leur niveau de coagulation dans le sang. Le second groupe a bénéficié du traitement modifié pendant trois semaines, après quoi il a été suivi pendant un mois supplémentaire. "Le résultat a été incroyable. La mortalité a chuté de 39,12 % à 3,85 %. Le traitement s'est également avéré avoir un effet positif sur l'insuffisance rénale", explique Stessel à la VRT.

Une petite étude

Cela signifie-t-il que les anti-coagulants sont le remède miracle pour traiter les patients gravement atteints ? "Il s'agit d'une étude menée dans un hôpital, avec un groupe de patients plutôt limité. Il n'y avait pas non plus de groupe de contrôle. Par conséquent, cette étude devra certainement être confirmée par d'autres études plus importantes", déclare le professeur Stessel à la VRT.

L'hôpital limbourgeois n'est pas le seul à avoir testé cette méthode. D'autres hôpitaux belges administrent des anti-coagulants à leurs patients. "À l'UZ Leuven, nous appliquons ce traitement depuis le début de la pandémie. Cela explique probablement pourquoi la mortalité chez nous était particulièrement faible, elle tournait autour des 10%", explique Geert Meyfroidt, médecin en soins intensifs.

Avec Belga

