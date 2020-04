"Nous ne pensons pas que nous aurons dans les jours qui viennent un nouveau pic", a expliqué le porte-parole interfédéral Covid-19 Emmanuel André. Il a également confirmé que la force du virus diminuait, avec un taux d'infection évalué à 0,8 actuellement en Belgique.

"Mais nous savons que ce que nous faisons aujourd'hui a un impact deux semaines plus tard", a par ailleurs prévenu Emmanuel André. "Chaque comportement aura donc un impact dans les deux semaines qui viennent. S'il y a un relâchement, on peut s'attendre à voir l'impact deux semaines plus tard", a-t-il ajouté.

Le Centre de crise et le SPF Santé ont aussi rappelé que le taux d'infection type pour ce virus était environ de trois personnes, c'est-à-dire qu'une personne infectée contamine en moyenne trois autres personnes. "Toutes les mesures que nous prenons visent à ralentir l'épidémie. Aujourd'hui, en Belgique, une nouvelle personne infectée contamine environ 0,8 personne, c'est-à-dire moins d'une personne. C'est la preuve que les mesures prises ont un effet sur cette épidémie. Plus nous nous rapprocherons du zéro, plus nous reprendrons le contrôle", a déclaré le porte-parole interfédéral Covid-19 Emmanuel André.

La Belgique comptabilise vendredi 5.163 personnes décédées des suites du Covid-19 et 313 nouveaux décès ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures, indiquaient le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien.

