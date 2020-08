Selon une information de la chaîne flamande VTM et du quotidien Le Soir, le prochain Conseil national de sécurité aura lieu le jeudi 20 août. On ignore encore ce qu'il va décider. Il pourrait faire le point sur la rentrée scolaire, qui approche à grands pas.

La dernière réunion du CNS remonte au 27 juillet. Il avait alors été décidé de faire marche arrière dans le processus de déconfinement, face à un rebond des cas de Covid-19 dans notre pays, et singulièrement en province d'Anvers, en limitant notamment la bulle sociale de 15 personnes différentes par semaine à cinq personnes, toujours les mêmes, pendant quatre semaines et par foyer.

Si le nombre de nouveaux cas diminue, "le centre de gravité semble se déplacer d'Anvers à Bruxelles." Le taux de positivité continue d'augmenter à Bruxelles (6,7% de tests positifs sur les tests réalisés). Par contre, le nombre d'hospitalisations et le nombre de décès continuent d'augmenter.

Avec Belga

