Le nombre moyen d'infections au coronavirus est redescendu à 1.540,7 par jour en Belgique entre le 19 et le 25 septembre (+11% par rapport à la période de sept jours précédente), s'inscrivant dans la tendance d'un léger ralentissement ces derniers jours, selon les chiffres de Sciensano mardi. A Bruxelles, où de nouvelles mesures sont entrées en vigueur lundi, le nombre de nouveaux cas diminue, avec 2.163 nouvelles infections du 19 au 25 septembre, soit 10 de moins que lors de la période de sept jours précédente.

Le nombre total de cas de Covid-19 recensés depuis le début de l'épidémie en Belgique atteint à ce jour 115.353.

A Bruxelles, où le nombre de cas a légèrement baissé, le taux de reproduction du virus est à présent estimé à 0,959. Les nouvelles contaminations augmentent par contre dans le Hainaut (+38%), avec 1.214 nouveaux cas entre les 19 et 25 septembre. Une hausse plus importante est aussi constatée dans les provinces de Namur (+59%) et Limbourg (+54%). A Liège, le nombre de cas a diminué de 3% par rapport à la période de sept jours précédente.

Le nombre de contaminations pour 100.000 habitants calculé sur la période allant du 19 au 25 septembre s'élevait à 93,8 pour l'ensemble du territoire.

Lundi, 708 lits d'hôpitaux étaient occupés par des patients Covid-19 (+44% par rapport au lundi précédent), dont 140 en soins intensifs (+61%) et 71 patients nécessitaient une assistance respiratoire. On notait en moyenne 64,4 nouvelles admissions chaque jour entre le 22 et le 28 septembre (+31% par rapport à la période précédente). 323 personnes ont elles pu quitter l'hôpital sur le même laps de temps. Au total, 20.140 personnes ont été hospitalisées depuis le début de la crise.

Les décès sont par ailleurs en augmentation. Pour la période du 19 septembre au 25 septembre, 31 décès ont été enregistrés, soit environ 4,4 par jour en moyenne (+82%). Le virus Sars-CoV-2 a causé la mort de 9.987 personnes en Belgique depuis le début de l'épidémie.

Concernant le testing, du 19 septembre au 25 septembre, 250.489 tests ont été réalisés, avec un taux de positivité de 5,1% pour le pays. C'est à Bruxelles que ce taux reste toutefois le plus élevé, atteignant 10,3%.

