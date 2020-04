Le nombre de personnes hospitalisées en Belgique continue de diminuer, selon le rapport quotidien du SPF Santé publique et du Centre de crise. Emmanuel André, porte-parole francophone du Centre de crise, a décidé de se retirer de son rôle.

Ces dernières 24 heures, 210 nouveaux patients ont été hospitalisés, tandis que 322 personnes sont sorties. Le nombre de patients en soins intensifs reste sous la barre des 1.000, pour atteindre 970 (-23), dont 621 sont sous assistance respiratoire (-22). En tout, 4355 personnes sont hospitalisées (-172).

La Belgique déplore également 190 nouveaux décès, pour un total de 6.679 depuis le début de l'épidémie de coronavirus. Parmi les nouveaux décès rapportés, on en compte 91 dans le milieu hospitalier et 97 dans des maisons de repos. Parmi ces derniers, 36% étaient des cas confirmés.

Le nombre de décès dans les maison de repos en Flandre ne sont pas comptabilisés aujourd'hui à cause d'un problème technique.

Par ailleurs, Benoit Ramacker, porte-parole du Centre de crise, a annoncé en début de conférence de presse qu'Emmanuel André, porte-parole interfédéral francophone, se retirait de cette fonction pour des raisons personnelles et professionnelles.

