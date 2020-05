Seulement 60 personnes sont entrées à l'hôpital ces 24 dernières heures. 478 personnes sont toujours en soins intensifs , mais seulement 299 sont sous respirateurs artificiels, rapporte le SPF Santé publique dans sa mise à jour quotidienne des chiffres de l'épidémie de coronavirus pour la Belgique.

Le SPF Santé déplore 62 décès lors de ces dernières 24 heures, 8 707 décès au total ont été rapportés. Ce qui constitue une baisse de 5% par jour ces derniers jours. Des décès des dernières 24h, 35 ont eu lieu à l'hôpital, 26 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 73% a été confirmé par un test COVID-19.

Le nombre de nouvelles hospitalisations diminue également de 5% par jour, selon les calculs des scientifiques. Au total, 2 222 patients sont actuellement hospitalisés. 60 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24h. Au total, 478 patients se trouvent en soins intensifs, soit une augmentation de 2 patients au cours des 24 dernières heures

Par ailleurs, 18.606 tests au Covid-19 ont été effectués. 368 nouveaux cas ont été répertoriés.

La tendance à la baisse s'est arrêtée, selon le porte-parole, on constate donc une augmentation de 3 % du nombre de cas. Cela est dû à la politique de dépistage qui s'est étendue aux personnes avec des symptômes moins graves. C'est donc normal qu'il y ait plus de cas actuellement.

13 697 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris depuis le 15 mars, soit une augmentation de 55 au cours des 24 dernières heures.

