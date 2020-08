Le Centre de crise rappelle que la saison des infections des voies respiratoires approche avec, entre autres, une augmentation du nombre d'infections grippales. Il a averti que cette période d'automne pourrait également conduire à une flambée de l'épidémie de coronavirus.

Les symptômes de Covid-19 et de la grippe sont similaires, tout comme les groupes à risque qui peuvent contracter les deux infections. "Le virus de la grippe et celui du Covid causent tous les deux des complications sévères dans le même groupe de patients fragilisés ", a expliqué la porte-parole interfédérale Frédérique Jacobs.

"Un des problèmes est que les signes et symptômes sont tout à fait indistinguables sur le plan clinique et seul un test permet de faire la différence. Un autre problème est que l'on ne connaît toujours pas l'impact d'une infection double, c'est-à-dire grippe et coronavirus en même temps. Ces infections vont-elles se renforcer mutuellement avec des conséquences néfastes sur le patient? Nous ne le savons pas actuellement. Mais il est préférable de ne pas courir ce risque et de le limiter autant que possible."

Les experts craignent en effet qu'au moment de l'épidémie de grippe, les hôpitaux soient saturés. "Si, dans cette situation déjà compliquée, les hôpitaux doivent admettre de nombreux patients atteints du Covid, la situation peut rapidement devenir difficile", a mis en garde la porte-parole interfédérale.

Le Centre de crise appelle donc les personnes appartenant à des groupes à risque à se faire vacciner contre la grippe. Le personnel de santé est également mieux vacciné, semble-t-il. Cet hiver, le vaccin contre la grippe sera plus utile que jamais.

