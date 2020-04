183 personnes sont décédées du coronavirus ces dernières 24 heures en Belgique, portant le nombre total de décès à 1011, ont annoncé le Centre de crise et le SPF Santé publique, lors de leur conférence de presse journalière. Par ailleurs, le nombre de nouvelles hospitalisations repart à la hausse.

Pour la journée d'hier, 584 personnes supplémentaires ont été hospitalisées, alors que 363 personnes ont pu quitter l'hôpital. Aujourd'hui, 5376 personnes sont hospitalisées, dont 1144 sont en soins intensifs (+56). 906 personnes (+ 72) sont sous assistance respiratoire.

Pour l'instant, 52 % des capacités de lits en soins intensifs sont occupées. 1145 lits en soins intensifs sont encore disponibles dans nos hôpitaux.

On dénombre 1384 nouveaux cas confirmés de coronavirus dans le pays : 912 en Flandre, 137 à Bruxelles, 317 en Wallonie et 18 dans des zones indéterminées ou à l'étranger. Cela porte le nombre total de cas belges à 15.384. Cette donnée ne porte toutefois que sur les cas analysés en laboratoire, elle ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes infectées dans le pays.

60.462 tests ont été réalisés depuis le début de l'épidémie en Belgique.

Plus de 1000 morts

On déplore 183 décès ces dernières 24 heures. Ce qui porte le nombre total à 1011 morts liés au coronavirus dans notre pays. Parmi ceux-ci, 40% avaient plus de 80 ans et 93 % avaient plus de 65 ans.

