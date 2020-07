Avec en moyenne 127,4 contaminations journalières, le nombre de nouvelles infections par le coronavirus au cours de la période du 8 au 14 juillet a augmenté de 46% par rapport à la semaine précédente, indiquent samedi le SFP Santé publique et Sciensano. L'augmentation est observée dans toutes les provinces.

Au total, 892 personnes supplémentaires ont été infectées entre le 8 et le 14 juillet. Le taux de reproduction du coronavirus est à présent de 1,064 en Belgique, ce qui signifie qu'un malade atteint du Covid-19 contamine lui-même un peu plus d'une nouvelle personne en moyenne. Une épidémie est appelée à se poursuivre si ce taux dépasse 1 et à diminuer s'il est supérieur à 1, précise l'Institut de santé publique.

Le nombre de nouvelles contaminations a augmenté dans toutes les provinces. Dans le Limbourg, le nombre d'infections a fait un bond de 41 nouveaux cas la semaine précédente à 89 durant la période du 8 au 14 juillet. La province d'Anvers compte le plus de nouvelles contaminations (247, par rapport à 152 la semaine précédente), suivie de la Flandre occidentale (138, contre 88) et de Bruxelles (118, contre 90). Dans le Hainaut, 67 personnes ont été testées positives, contre 55 la semaine précédente. Ce nombre passe de 30 à 49 en province de Liège, de 16 à 20 en province du Luxembourg, de 13 à 19 dans le Brabant wallon et de 8 à 5 à Namur.

Les hospitalisations restent, quant à elles, stables: en moyenne, 10,3 personnes ont été admises chaque jour à l'hôpital du 8 au 14 juillet, contre 10,1 la semaine précédente (+1%). Vendredi, les hôpitaux accueillaient encore 145 patients, soit deux de plus par rapport au 10 juillet. Toutefois, quatre malades ont pu quitter les soins intensifs entre le 10 et le 17 juillet. Actuellement, 28 personnes sont toujours soignées dans ces services.

Les décès, eux, poursuivent leur baisse. En moyenne, 2,4 personnes sont mortes chaque jour des suites d'une contamination par le coronavirus durant la semaine du 8 au 14 juillet (-35%). Les autorités belges ont recensé 9.800 décès liés au Covid-19 depuis l'apparition de la maladie dans nos contrées.

Au total, 63.499 personnes ont été testées positives au Covid-19 en Belgique depuis le début de la pandémie.

Entre début mars et le 17 juillet, le nombre total de tests effectués par les laboratoires (le centre national de référence et les autres laboratoires cliniques qui effectuent le test) s'élève à 1.037.803, conclut Sciensano.

