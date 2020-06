Les chiffres concernant l'épidémie de coronavirus dans notre pays continuent de diminuer, ont annoncé les porte-paroles de la Cellule de crise lors de leur 54e et dernière conférence de presse.

Après trois mois de rendez-vous quotidiens, puis un peu plus espacés, les experts du Centre de crise ont délivré vendredi leur dernière conférence de presse pour faire le bilan de l'épidémie de coronavirus. Désormais, le point sera fait une fois par semaine, via communiqué.

"Après 3 mois et 54 points de presse en live streaming, nous vous disons merci... merci à tous de nous avoir suivis pour vous informer face au Covid-19, a commenté sur Twitter Benoît Ramacker, porte-parole du Centre de crise. Restons tous prudents et solidaires... ce fut et ce sera notre force."

Plus d'un million de tests ont été effectués dans notre pays depuis le début de l'épidémie. Ceux-ci ont révélé environ 60.000 cas positifs.

Le nombre total de cas confirmés s'élève à précisément 59 819. 108 nouveaux cas de contamination ont été rapportés au cours des dernières 24 heures : 64 patients résident en Flandre, 35 en Wallonie et 9 à Bruxelles.

"Depuis un certain temps, nous sommes entre 100 et 120 cas journaliers à quelques exceptions près", commente Yves Van Laethem, porte-parole de la Cellule de crise. On constate toutefois une "discrète" remontée de 1% des cas par rapport à la semaine précédente. "Ceci n'est pas une situation qui nous préoccupe pour l'instant, mais qui doit bien sûr être suivie". Une remontée qu'il attribue au nombre de tests croissants effectués auprès d'un public plus large qu'auparavant. "Ces tests ont d'ailleurs révélé des patients avec des symptômes peu sévères de la maladie", ajoute-t-il.

Au total, 477 patients sont actuellement hospitalisés. 32 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées au cours des dernières 24 heures. Il s'agit d'une diminution de 3 % par rapport à la semaine dernière. "Ce qui reflète à nouveau qu'il n'y a pas d'augmentation", selon Yves Van Laethem. Parmi ceux-ci, 89 patients se trouvent en soins intensifs, soit une diminution de 10 patients au cours des 24 dernières heures. La moitié d'entre eux nécessitait une assistance respiratoire. La diminution est de 6 % par jour.

Autre indicateur encourageant, le R0, qui calcul le taux transmission du virus, est resté parfaitement stable (0.86). "Ce qui montre que nous sommes toujours dans une phase d'extinction de la présence du virus".

Depuis le 15 mars, 16 498 patients sont sortis de l'hôpital et ont été déclarés guéris, soit une augmentation de 45 au cours des 24 dernières heures.

On déplore au total, 9 646 décès dans notre pays, soit une augmentation de 10 décès au cours des dernières 24h. Il s'agit d'une diminution de 7 % par jour.

Des décès des dernières 24 heures, 7 ont eu lieu à l'hôpital, 3 dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 100% ont été confirmés par un test Covid-19.

Sur les 9 646 personnes décédées, 49% sont mortes à l'hôpital, 50% dans une maison de repos et de soins, 0,5% dans les autres collectivités résidentielles, et 0,6% à la maison et ailleurs. La plupart des décès à l'hôpital (95%) sont des cas confirmés. Les décès ayant eu lieu dans des maisons de repos et de soins comprennent 26% de cas confirmés et 74% de cas suspects.

Deux autres indicateurs favorables ne montrant aucun signe de recrudescence du coronavirus, a affirmé le porte-parole de la Cellule de crise, Yves Van Laethem.

Il s'agit de l'absentéisme et des syndromes grippaux qui sont restés tout à fait semblables en comparaison à la même semaine, les années précédentes.

"Il faut continuer à garder les mesures barrières, même pendant les vacances, où que vous décidiez d'aller", a conclu le porte-parole, appelant tous les Belges à la prudence lors de la période de vacances.

