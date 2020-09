La Belgique réalise pour le moment plus de 30.000 tests par jour, a indiqué lundi le ministre en charge de la taskforce 'Testing', Philippe De Backer, lors d'une visite au nouveau centre de tests Covid-19 de l'aéroport de Bruxelles.

"Nous testons beaucoup en Belgique, les critères sont très larges. Cette semaine, nous avons réalisé plus de 30.000 tests par jour, ce sont des chiffres très élevés", a souligné le ministre.

Selon les données de M. De Backer (Open Vld), 99% des gens reçoivent les résultats dans les 24 heures. Et s'il y a du retard, c'est souvent en raison d'un résultat imprécis. Dans ce cas, un nouveau test doit être pratiqué. Il arrive aussi que les échantillons soient emmenés le soir vers le laboratoire et n'y soient donc analysés que le lendemain. Dans ce cas, le délai passe à 36 heures. Mais, aux yeux du ministre, ces cas n'entament pas la rapidité du processus.

