La Belgique compte mardi 2.035 décès liés à une contamination au nouveau coronavirus, ont indiqué le SPF Santé publique et le Centre de crise lors de leur bulletin quotidien. Il s'agit d'une forte augmentation de 403 morts supplémentaires, qui s'explique par la notification de 241 décès dans des maisons de repos en Flandre survenus entre le 1er et le 4 avr

Le nombre de personnes gravement malades diminue en Belgique alors que la capacité de dépistage a fortement augmenté ces dernières semaines, a expliqué mardi Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, lors du point presse quotidien du centre de crise. Cette capacité à tester plus largement devrait être mise en oeuvre dans les prochains jours.

Par ailleurs, 314 personnes ont été admises à l'hôpital ces dernières 24 heures, portant le total à 9.007 depuis le début de la crise. C'est toutefois là une nouvelle diminution par rapport aux derniers jours, a relevé Emmanuel André, le porte-parole interfédéral Covid-19.

En outre, 171 patients ont quitté les établissements où ils étaient soignés (4.157 depuis le début de la crise). Dès lors, 6.012 lits sont occupés à l'hôpital par des personnes atteintes du Covid-19 (+172 en 24 heures), dont 1.260 en soins intensifs (+3). Parmi elles, 999 nécessitaient une assistance respiratoire (+15) et 38 une assistance à la fois cardiaque et respiratoire.

Sur les dernières 24 heures, 1.380 cas de Covid-19 ont été confirmés (43% en Flandre, 53% en Wallonie et 4% à Bruxelles), portant à 22.194 le nombre total de contaminations avérées dans le pays depuis le début de l'épidémie.

58% des cas en Flandre

La Flandre prend à son compte 58% de tous ces cas, contre 29% pour le sud du pays et 11% dans la capitale. Cette donnée ne reflète toutefois pas le nombre exact de personnes contaminées, l'entièreté de la population n'étant pas testée.

La capacité de test a cependant considérablement augmenté ces derniers jours - plus de 80 000 tests ont déjà été effectués, ont souligné le Centre de crise et le SPF Santé publique mardi.

241 décès en maison de repos

Les 241 décès survenus dans des maisons de repos en Flandre ces derniers jours n'ont été intégrés dans les statistiques que ce mardi car ils sont signalés avec un peu de retard. Ils sont suspectés pour certains d'être liés au coronavirus mais les diagnostics ne sont pas toujours possibles, a expliqué Emmanuel André. La plupart d'entre eux concernent des personnes très âgées et souffrant d'autres affections.

L'âge et le sexe de ces décès ne sont actuellement pas encore connus, précise Sciensano dans son rapport épidémiologique quotidien. Un nombre important de décès en maison de repos en Flandre datant d'avant le 1er avril sont omis pour l'instant des chiffres et les corrections doivent encore être apportées, ajoute l'institut de santé publique.

Depuis le 6 avril, ces décès sont ajoutés systématiquement mais avec un délai de 2 jours. Ceux des maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles étaient par contre déjà inclus dans les rapports quotidiens précédents.

Il y a par ailleurs eu 162 morts liés à une contamination au Covid-19 sur les 24 dernières heures.

Le nombre d'hospitalisations a atteint un plateau

Le nombre de personnes hospitalisées en Belgique a atteint un plateau, a également indiqué le Centre de crise.

"Si nous maintenons les efforts, ce plateau devrait pouvoir être maintenu et pourrait se transformer en diminution progressive. Si nous relâchons les efforts, nous irons à nouveau vers une augmentation. C'est aujourd'hui notre décision de transformer ce plateau en pic", plaide Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19.

Il appelle dès lors à bien respecter les mesures de distanciation sociale dans le cadre du confinement en place et à appliquer les règles d'hygiène de rigueur. "Même si nous commençons à parler de stratégie de sortie, nous ne sommes pas dans une position de relâcher nos efforts", estime le virologue.

Le nombre de personnes gravement malades diminue en Belgique alors que la capacité de dépistage a fortement augmenté ces dernières semaines, a expliqué mardi Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19, lors du point presse quotidien du centre de crise. Cette capacité à tester plus largement devrait être mise en oeuvre dans les prochains jours.Par ailleurs, 314 personnes ont été admises à l'hôpital ces dernières 24 heures, portant le total à 9.007 depuis le début de la crise. C'est toutefois là une nouvelle diminution par rapport aux derniers jours, a relevé Emmanuel André, le porte-parole interfédéral Covid-19. En outre, 171 patients ont quitté les établissements où ils étaient soignés (4.157 depuis le début de la crise). Dès lors, 6.012 lits sont occupés à l'hôpital par des personnes atteintes du Covid-19 (+172 en 24 heures), dont 1.260 en soins intensifs (+3). Parmi elles, 999 nécessitaient une assistance respiratoire (+15) et 38 une assistance à la fois cardiaque et respiratoire. Sur les dernières 24 heures, 1.380 cas de Covid-19 ont été confirmés (43% en Flandre, 53% en Wallonie et 4% à Bruxelles), portant à 22.194 le nombre total de contaminations avérées dans le pays depuis le début de l'épidémie. La Flandre prend à son compte 58% de tous ces cas, contre 29% pour le sud du pays et 11% dans la capitale. Cette donnée ne reflète toutefois pas le nombre exact de personnes contaminées, l'entièreté de la population n'étant pas testée. La capacité de test a cependant considérablement augmenté ces derniers jours - plus de 80 000 tests ont déjà été effectués, ont souligné le Centre de crise et le SPF Santé publique mardi. Les 241 décès survenus dans des maisons de repos en Flandre ces derniers jours n'ont été intégrés dans les statistiques que ce mardi car ils sont signalés avec un peu de retard. Ils sont suspectés pour certains d'être liés au coronavirus mais les diagnostics ne sont pas toujours possibles, a expliqué Emmanuel André. La plupart d'entre eux concernent des personnes très âgées et souffrant d'autres affections. L'âge et le sexe de ces décès ne sont actuellement pas encore connus, précise Sciensano dans son rapport épidémiologique quotidien. Un nombre important de décès en maison de repos en Flandre datant d'avant le 1er avril sont omis pour l'instant des chiffres et les corrections doivent encore être apportées, ajoute l'institut de santé publique. Depuis le 6 avril, ces décès sont ajoutés systématiquement mais avec un délai de 2 jours. Ceux des maisons de repos en Wallonie et à Bruxelles étaient par contre déjà inclus dans les rapports quotidiens précédents. Il y a par ailleurs eu 162 morts liés à une contamination au Covid-19 sur les 24 dernières heures.Le nombre de personnes hospitalisées en Belgique a atteint un plateau, a également indiqué le Centre de crise."Si nous maintenons les efforts, ce plateau devrait pouvoir être maintenu et pourrait se transformer en diminution progressive. Si nous relâchons les efforts, nous irons à nouveau vers une augmentation. C'est aujourd'hui notre décision de transformer ce plateau en pic", plaide Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le Covid-19. Il appelle dès lors à bien respecter les mesures de distanciation sociale dans le cadre du confinement en place et à appliquer les règles d'hygiène de rigueur. "Même si nous commençons à parler de stratégie de sortie, nous ne sommes pas dans une position de relâcher nos efforts", estime le virologue.