Le nombre de personnes admises à l'hôpital continue d'augmenter, mais la force de l'épidémie commence à diminuer, souligne Emmanuel André.

Lors de la conférence de presse journalière, les spécialistes ont annoncé 1063 nouveaux cas confirmés de coronavirus dans le pays : 683 en Flandre, 198 à Bruxelles, 164 en Wallonie et 18 dans des zones indéterminées ou à l'étranger. Cela porte le nombre total de cas belges à 11.899. Cette donnée ne porte toutefois que sur les cas analysés en laboratoire, elle ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes infectées dans le pays.

La moitié des lits occupés

Pour la journée d'hier, 536 personnes supplémentaires ont été hospitalisées, alors que 168 personnes ont pu quitter l'hôpital. Aujourd'hui, 4524 personnes sont hospitalisées, dont 927 sont en soins intensifs (+60) et 696 (+40) sous respirateur artificiel.

Pour l'instant, 53 % des capacités de lits en soins intensifs sont occupées. Mais le plan de répartition a déjà été activé dans les provinces du Hainaut et du Limbourg.

82 décès en 24 heures

Le bilan belge passe également la barre des 500 décès. On déplore 82 décès ces dernières 24 heures : 46 en Flandre, 14 à Bruxelles et 22 en Wallonie. Ce qui porte le nombre total à 513 décès.

