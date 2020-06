Coronavirus: l'immunité collective des Belges reste à un niveau faible

L'immunité collective face au Covid-19 reste à un niveau faible de 4,3% pour le moment en Belgique, a indiqué vendredi le SPF Santé publique. La présence d'anticorps dans les échantillons de sang fournis par la Croix-Rouge flamande et le Service du Sang de la Croix-Rouge entre le 8 et le 10 juin n'a en effet plus augmenté, selon les dernières analyses.

.