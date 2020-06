Les chefs de groupe n'ont pas pu s'entendre à la Chambre sur sa mise en place. Des motivations politiques expliquent un débat qui s'annonce houleux jeudi en séance plénière.

La crise du coronavirus a secoué notre pays ces trois derniers mois en provoquant le décès de près de dix mille personnes. La gestion de cette épidémie a aussi révélé bon nombre de dysfonctionnements dans le chef des autorités. La saga des masques, la lenteur des tests, la cacophonie du traçage, l'abandon des maisons de repos, le sous-financement des soins de santé... : de nombreux sujets ont fait polémique et suscité la colère des Belges.

Une commission d'enquête parlementaire s'imposait. Mais la concrétisation de cette évidence a pris du temps dans les rangs politiques. Tandis qu'en France, le parlement a déjà entamé ses travaux en menant des auditions, nous n'en sommes toujours nulle part en Belgique. Les partis devaient s'accorder ce mercredi sur le sujet en conférence des présidents de la Chambre, mais ils n'y sont pas parvenus. Le sujet fera l'objet d'un débat houleux jeudi en séance plénière

Le contexte politique et les modalités ont posé problème. Politiquement, trois susceptibilités de taille retardent le processus.

D'une part, le poids des populistes au sein du parlement a refroidi les formations politiques traditionnelles. Quand le PTB a présenté en commission une proposition de résolution à ce sujet, les partis de droite ont quitté la salle. Les modalités de cette commission, notamment, n'y sont pas étrangères : là où certains souhaitent une commission d'enquête avec des pouvoirs forts de type judiciaire, d'autres préfèrent une commission spéciale, dans un premier temps du moins.

D'autre part, le tir de barrage concentré des partis se trouvant encore dans l'opposition fédérale (N-VA, socialistes, écologistes, CDH, DéFi...) a exaspéré les membres du gouvernement minoritaire de Sophie Wilmès (MR, CD&V et Open VD) qui souhaitaient une évaluation incluant tous les niveaux de pouvoir, y compris Bruxelles, la Flandre et la Wallonie. Autrement dit, il s'agissait d'impliquer toutes les formations politiques - seul le CDH et les populistes ne font partie d'aucune majorité. Si la ministre fédérale de la Santé, Maggie De Block (Open VLD) en prendra pour son grade, il n'y a pas de raison que ses collègues wallon Christie Morreale (PS), bruxellois Alain Maron (Ecolo) et flamand Wouter Beke (CD&V). En Région bruxelloise, les partis de la majorité (PS-Ecolo-Défi-Groen-Open Vld-One Brussels) ont pris les devants en déposant ce mercredi une proposition visant à instaurer une commission spéciale consacrée à la gestion de la pandémie.

Enfin, plusieurs formations souhaitaient une mise à plat rapide des problèmes, avec une commission démarrant immédiatement et terminant ses travaux en juillet. Les partis du gouvernement et ceux qui négocient la mise en place d'une nouvelle majorité, eux, préfèrent attendre la rentrée parlementaire, pour permettre une négociation sereine. Ou, en cas d'échec, pour échapper à ce travail douloureux en raison d'élections anticipées ?

