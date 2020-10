Le nombre moyen de nouvelles infections au coronavirus s'élevait à 2.309 par jour entre le 26 septembre et le 2 octobre, soit une augmentation de 48% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les chiffres provisoires de la dernière mise à jour, mardi, du tableau de bord de l'Institut de santé publique Sciensano.

Le nombre de décès quotidien était de 10,3 en moyenne entre le 26 septembre et le 2 octobre.

Le nombre de contaminations pour 100.000 habitants calculé sur la période de 14 jours allant du 19 septembre au 2 octobre s'établit désormais à 235,9 (+76%) pour l'ensemble du territoire.

Le virus Sars-CoV-2 a causé la mort de 10.078 personnes en Belgique depuis le début de la pandémie. Le nombre de décès quotidien est de 10,3 en moyenne entre le 26 septembre et le 2 octobre.

Pas moins de 81 de malades sont toujours admis en moyenne chaque jour dans les hôpitaux belges.

En date du 5 octobre, 937 patients souffrant de la Covid-19 étaient hospitalisés, dont 195 aux soins intensifs et 83 sous respirateur.

