En moyenne, 11.201 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par jour entre le 14 et le 20 octobre, soit 56% de plus que la semaine précédente, ressort-il samedi des derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano.

Au total, 287.700 personnes ont contracté le virus depuis le début de l'épidémie en Belgique.

Les admissions à l'hôpital ont, elles, atteint une moyenne quotidienne de 399, soit une hausse de 93%. Actuellement, 4.061 personnes sont hospitalisées pour cause de Covid-19 (+11%), dont 632 en soins intensifs (+10%).

Le nombre de décès s'établit à 10.658. La moyenne entre le 14 et le 20 octobre était de 37,1 par jour, soit 12 de plus que la semaine précédente.

Le taux de tests positifs est de 17,5%.

Nouveau record de plus de 15.000 cas sur une journée mardi

Un nouveau record de 15.432 contaminations au coronavirus a été enregistré mardi, selon les derniers chiffres de l'Institut de santé publique Sciensano publiés samedi matin.

Le précédent record datait de dimanche, avec 12.969 cas, selon les mêmes chiffres. En moyenne, 11.201 nouvelles contaminations au coronavirus ont été enregistrées par jour entre le 14 et le 20 octobre, soit 56% de plus que la semaine précédente. Les données des derniers jours ne sont pas encore consolidées, mais les porte-paroles Covid-19 ont indiqué lors de la conférence de presse de vendredi que le cap des 20.000 tests positifs en une journée ne devrait pas tarder à être dépassé.

