Ce lundi, le Centre de Crise a fait le point sur la situation épidémiologique et la hausse des chiffres dans notre pays. Selon le porte-parole interfédéral Boudewijn Catry, les 10-29 ans sont aujourd'hui les plus touchés, même si le nombre de contaminations augmente également parmi les plus de 60 ans.

Si les nombres d'infections dans les groupes de 10 à 19 ans et dans celui des 20 à 29 ans sont actuellement similaires, le plus grand nombre de cas se trouve dans la tranche d'âge des 10-19 ans. On constate également une augmentation importante du nombre d'infections parmi les personnes de plus de 60 ans. "On peut donc s'attendre à des cas plus graves de la maladie", a déclaré Catry.

"La dernière augmentation est en lien avec les hausses que nous avons vues ces derniers jours", explique-t-il. "Le lundi a été la journée qui a enregistré le chiffre le plus élevé depuis la résurgence du coronavirus jusqu'à présent : 1717 nouveaux cas détectés en une seule journée". "Les moyennes hebdomadaires que nous atteignons maintenant sont déjà deux fois plus élevées que celles de la deuxième semaine d'août", a déclaré Catry.

Le taux de positivité

Par ailleurs, le taux de positivité est passé à 3,7 %, a encore expliqué Catry, allant de 1,7 % dans le Limbourg à 7,6 % à Bruxelles.

Boudewijn Catry rappelle l'importance de respecter les gestes barrière.

Si les nombres d'infections dans les groupes de 10 à 19 ans et dans celui des 20 à 29 ans sont actuellement similaires, le plus grand nombre de cas se trouve dans la tranche d'âge des 10-19 ans. On constate également une augmentation importante du nombre d'infections parmi les personnes de plus de 60 ans. "On peut donc s'attendre à des cas plus graves de la maladie", a déclaré Catry."La dernière augmentation est en lien avec les hausses que nous avons vues ces derniers jours", explique-t-il. "Le lundi a été la journée qui a enregistré le chiffre le plus élevé depuis la résurgence du coronavirus jusqu'à présent : 1717 nouveaux cas détectés en une seule journée". "Les moyennes hebdomadaires que nous atteignons maintenant sont déjà deux fois plus élevées que celles de la deuxième semaine d'août", a déclaré Catry.Le taux de positivité Par ailleurs, le taux de positivité est passé à 3,7 %, a encore expliqué Catry, allant de 1,7 % dans le Limbourg à 7,6 % à Bruxelles. Boudewijn Catry rappelle l'importance de respecter les gestes barrière.