Les admissions à l'hôpital sont toujours en augmentation. D'un autre côté, il y a de moins en moins de patients traités en soins intensifs pour Covid-19.

Entre le 20 et le 26 janvier, il y a eu en moyenne 336 patients admis à l'hôpital et positifs au Covid-19, soit une augmentation de 44% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 3.583 personnes positives au Sars-Cov 2 séjournent actuellement à l'hôpital (+39%), dont 352 patients traités en soins intensifs (-9%), indique jeudi Sciensano, l'Institut de Santé publique.

En dépit de ce recul qui se poursuit dans les admissions aux soins intensifs, la moyenne d'infections quotidiennes a franchi le cap des 50.000. Entre le 17 et le 23 janvier, 50.110 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 77% par rapport à la semaine précédente.

Près de 98,2% des cas sont attribués au variant Omicron. Au cours de cette période, près de 25 personnes sont décédées par jour en moyenne après avoir été testées positives (+21%). Le taux de positivité est de 45,6 %. Le taux de reproduction du virus est quant à lui de 1,22 (+3%). Lorsqu'il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l'épidémie tend à s'accélérer.

