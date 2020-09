La barre des 100.000 cas en Belgique est désormais franchie. Au total, 100.748 contaminations au coronavirus ont été comptabilisées. Le nombre moyen de contaminations au coronavirus par jour a atteint 1.107 cas entre le 10 et le 16 septembre en Belgique, soit une hausse de 65%, ressort-il dimanche des chiffres provisoires de la dernière mise à jour du tableau de bord de l'Institut de santé publique, Sciensano.

Par rapport aux chiffres communiqués samedi, 1.099 nouveaux cas positifs ont été recensés, portant le total de contaminations à 100.748.

Il y a eu, par ailleurs, en moyenne 44 admissions à l'hôpital par jour entre le 12 et le 18 septembre. Cela porte le total d'admissions depuis le début de l'épidémie à 19.581.

Les décès sont relativement stables à 2,7 par jour en moyenne entre le 10 et le 16 septembre, pour un total de 9.944.

Enfin, le taux de contamination pour 100.000 habitants, calculé sur la période allant du 3 au 16 septembre, est toujours en augmentation et est désormais à 108,3 (+97%).

