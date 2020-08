Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Belgique s'élevait à 601,4 par jour en moyenne au cours de la période de sept jours allant du 3 au 9 août (+13%), soit une incidence sur une semaine de 36,6 nouveaux cas/100.000 habitants, selon les derniers chiffres mis à jour jeudi par Sciensano.

Au total, 75.647 contaminations au nouveau coronavirus ont été constatées en Belgique depuis le début de l'épidémie, soit 639 de plus que le nombre arrêté mercredi. Le nombre réel de contaminations dans notre pays est toutefois nettement plus élevé car seuls les cas les plus graves étaient dépistés au début de l'épidémie.

Le nombre de décès dus au Covid-19 en Belgique s'élève désormais à 9.900, soit cinq de plus par rapport au total communiqué mercredi par Sciensano. Entre le 3 et le 9 août, quatre décès sont survenus par jour en moyenne (+40%).

Entre le 6 et le 12 août, la moyenne quotidienne des nouvelles hospitalisations était de 31, ce qui représente une hausse de 33% par rapport à la semaine précédente.

Le nombre de personnes souffrant du Covid-19 et hospitalisées était à nouveau en baisse mercredi, à 301 (-6 par rapport à mardi). Trente nouvelles admissions ont été comptabilisées mercredi pour 42 sorties. Septante-six patients (-1) se trouvaient aux soins intensifs, dont 40 (+2) ayant besoin d'une assistance respiratoire.

"Depuis plusieurs jours, on constate que cette hausse se stabilise et que la croissance exponentielle semble interrompue", indique Sciensano dans son rapport. Les courbes sont toujours en baisse dans les provinces d'Anvers, de Limbourg et de Luxembourg. En revanche, la Flandre occidentale et la région de Bruxelles-Capitale connaissent respectivement une augmentation de 65% et 54% des cas.

La semaine dernière, 19.608 tests par jour en moyenne ont été effectués.

Le taux moyen de positivité, c'est-à-dire le nombre de tests positifs sur l'ensemble des tests réalisés est de 3,5% pour cette même période.

