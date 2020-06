Au cours des dernières 24 heures, 26 personnes infectées par le nouveau coronavirus ont été admises dans les hôpitaux belges, selon les chiffres publiés mardi par le Centre de crise et le SPF Santé publique. En outre, 19 nouveaux décès ont été recensés sur l'ensemble du territoire belge

Au total, 819 personnes sont actuellement hospitalisées à cause du coronavirus, dont 166 aux soins intensifs, soit une augmentation de deux patients au cours des 24 dernières heures.

Des décès qui ont eu lieu au cours de ces dernières heures, 13 ont été recensés à l'hôpital et six dans une maison de repos et de soins. Dans ce dernier groupe, 83% des décès ont été confirmés par un test Covid-19.

