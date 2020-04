La Belgique a enregistré 168 décès au cours des dernières 24 heures, ont indiqué le Centre de crise et le SPF Santé publique lors de leur point presse quotidien.

"Nous avons peut-être dépassé le pic de cette vague de décès", a commenté le porte-parole interfédéral Covid-19, Emmanuel André. Parmi les décès, 84 ont été déplorés en Flandre, 56 en Wallonie et 28 en Région bruxelloise. Il y a également eu 232 nouvelles hospitalisations lors des 24 dernières heures (total le plus bas depuis le rapport du 24 mars avec 216 hospitalisations). En revanche, 138 personnes ont pu quitter les hôpitaux.

Sur les 168 nouveaux décès, 62 ont été enregistrés à l'hôpital, soit le nombre le plus bas depuis l'annonce du 26 mars (avec 42 décès) et 103 ont été recensés en maison de repos.

Il y a désormais 4.920 personnes hospitalisées dont 1.071 en soins intensifs (-10). Parmi celles-ci, 760 (-61) nécessitent une assistance respiratoire.

Au cours des 24 dernières heures, 1.487 nouvelles infections ont été recensées sur un total de 8.118 tests, portant le total à 39.983 cas positifs depuis le début de l'épidémie sur un total de près de 162.000 tests réalisés.

Depuis le début de la pandémie, un total de 5.828 décès ont été rapportés en Belgique, dont 47% à l'hôpital: 2.858 en Flandre (49%), 2.056 en Wallonie (35%) et 914 à Bruxelles (16%). Sur ce total, 2.716 sont des décès survenus à l'hôpital et ont été confirmés comme étant dus au nouveau coronavirus.

