Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral dans la lutte contre le coronavirus, a annoncé ce lundi de "relativement bonnes nouvelles qui confirment les tendances de la semaine passée", les infections et hospitalisations sont en diminution.

Comme chaque lundi, le Centre de crise a fait le point sur la situation épidémiologique du pays.

Ce 9 novembre, Yves Van Laethem a annoncé que le nombre d'infections et d'hospitalisations causées par le Covid-19 continuait à diminuer en Belgique. Le nombre de lits occupés en soins intensifs augmente légèrement. "Le pic des hospitalisations semble avoir été atteint le 3 novembre", déclare-t-il. Soit une semaine après le pic des contaminations.

Le mardi 3 novembre, 879 patients ont été admis à l'hôpital, "dimanche, ils étaient 400, soit la moitié en moins", a précisé Yves Van Laethem, qui pointe "une éclaircie à l'horizon".

"On peut cependant s'attendre à ce que ce chiffre plafonne dans le courant de la semaine et reste sous les 1.500 patients", estime le porte-parole. "C'est beaucoup, c'est plus que la première vague, mais c'est heureusement en dessous de la capacité maximale qui était prévue pour ces patients."

"Nous restons en surchauffe"

Le nombre d'admissions à l'hôpital pour cause de Covid-19 continue de diminuer, de -9 %, et s'établit désormais à 597 par jour en moyenne, entre le 30 octobre et le 5 novembre. Le nombre de personnes hospitalisées s'élève à 6.948 (+1 %), dont 1.469 patients traités aux soins intensifs.

Le nombre de nouveaux cas quotidiens de coronavirus passe sous la barre des 10.000 (9.487 par jour entre le 30 octobre et le 5 novembre), ce qui représente une baisse de 40% sur base hebdomadaire. Une diminution du nombre de cas qui s'est rapidement mise en place après le pic du 27 octobre. "C'est un point très positif mais il est clair que nous restons en surchauffe", a commenté l'infectiologue.

Des diminutions "spectaculaires" dans certaines régions

Si les principales tendances sont à la diminution, la situation reste toujours tendue dans certaines régions, principalement dans le Hainaut, la province la plus touchée avec 1945 nouvelles infections par jour en moyenne.

Yves Van Laethem a également pointé la baisse spectaculaire des contaminations dans certaines provinces: "Les provinces de Liège, Bruxelles et des deux Brabants connaissent des diminutions spectaculaires (...) en chiffres absolus."

Le Covid-19 a causé la mort de 13.055 personnes en Belgique. En moyenne, 179 personnes sont décédées chaque jour à cause d'une infection au coronavirus, en hausse de 55 % par rapport à la semaine précédente.

