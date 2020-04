Deux tiers des maisons de repos de la capitale sont touchées par le coronavirus. On y a dénombré jusqu'à présent 155 décès de personnes testées positives au Coronavirus, et 201 décès probablement dus à la pandémie, a indiqué le ministre bruxellois de la Santé, Alain Maron (Ecolo).

Celui-ci était invité à répondre à pas moins de 150 questions de députés bruxellois réunis en séance plénière par vidéo-conférence pour interroger le gouvernement bruxellois sur les mesures prises jusqu'à présent.

Il y a une semaine, seul un tiers des maisons de repos bruxelloises semblaient êtres touchées par le virus, du moins selon les données que les directions de ces établissements avaient transmises à Iriscare. Selon le ministre, certaines d'entre elles ne se sont manifestées qu'au moment où elles ont été confrontées à une situation sévère voire critique. Toujours d'après M. Maron, sur les 146 maisons de repos bruxelloises, 38 sont actuellement accompagnées par Médecins San Frontières (MSF) pour mettre en place des mesures d'isolement des résidents afin de les protéger le mieux possible.

Le ministre bruxellois de la Santé a par ailleurs souligné que la Commission Communautaire Commune de Bruxelles avait distribué jusqu'à présent 1,2 million de masques chirurgicaux, 10.000 masques FFP2 et quelques centaines de tenues et de visières de protection aux Maisons de Repos et autres centres d'hébergement de personnes handicapées.

Les masques de tissu dont la fabrication a été lancée dans le cadre d'un partenariat avec des associations et la contribution de citoyens volontaires sont par ailleurs destinés aux associations d'aide aux personnes et au personnel des Maisons de Repos qui ne sont pas en contact avec des patients atteints du Covid-19.

