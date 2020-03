Le bourgmestre d'Anvers Bart De Wever (N-VA) appelle à l'instauration d'un couvre-feu et une interdiction de rassemblement de plus de dix personnes en Flandre. Il a d'ores et déjà ordonné la fermeture du quartier de prostituées dans sa ville.

"Je voudrais demander au gouvernement fédéral de décréter un couvre-feu à partir de 22 heures pour tous les déplacements non essentiels. En plus de cela, une interdiction de rassemblement de plus de dix personnes. C'est la demande de la police d'Anvers, et elle est soutenue par l'ensemble de la police locale en Flandre. Quand on observe le nombre d'infections et la courbe de progression, on voit que des mesures beaucoup plus drastiques s'imposent", a-t-il déclaré sur la chaîne flamande VTM.

Il souligne qu'il faut une uniformité dans les mesures. "C'est urgent. S'il vous plaît, faites-le, et faites-le vite." Il demande également à tous les établissements horéca de retirer tout le mobilier des terrasses.

