Coronavirus: conditions de retrouvailles "discriminatoires" pour les couples séparés par une frontière

Les couples non mariés séparés par des frontières en raison des restrictions de déplacement hors UE dues au coronavirus pourront se retrouver à partir du 1er septembre. Mais les conditions imposées "sont arbitraires et discriminatoires", jugent les collectifs "Love is not Tourism" et "Belgians separated from loved ones by travel bans", qui demandent un assouplissement des règles.

. © Getty