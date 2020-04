Au cours des dernières 24 heures, 283 personnes sont décédées du coronavirus en Belgique, ce qui porte le nombre total de décès à 2.523.

Lors de la conférence de presse quotidienne, les porte-paroles inter-fédéraux ont annoncé les nouvelles statistiques concernant l'épidémie de coronavirus en Belgique ce jeudi 9 avril.

459 personnes admises à l'hopital, 483 l'ont quitté. Il s'agit d'une nouvelle diminution des hospitalisations. En Belgique, 5.590 personnes sont hospitalisées pour le moment, dont 1.285 sont en soins intensifs et 992 sont sous assistante respiratoire.

Sur les 283 nouveaux décès recensés sur les dernières 24 heures, 116 sont décédées à l'hôpital. Parmi ces 283 décès, on compte 135 personnes en Flandre, 109 en Wallonie et 39 à Bruxelles. Le nombre total de décès s'élève à 2.523 personnes depuis le début de l'épidémie en Belgique.

4.300 tests ont été réalisés en laboratoire ces dernières 24 heures. Sur ces 4.300 tests, 1.580 personnes ont été enregistrées positives au coronavirus ces dernières 24 heures. Parmi ces 1.580 personnes, on compte 1049 cas en Flandre, 370 en Walonie et 149 à Bruxelles. Le nombre de personnes positives au coronavirus depuis le début de l'épidémie en Belgique s'élève à 24.983 cas.

Le cas des maisons de repos

"Les tests dans les maisons de repos sont en cours. Sur les 20.000 tests prévus pour les maisons de repos, 1.569 ont déjà été prescrits. Les résultats de ces tests ne sont pas encore inclus dans les chiffres car les échantillons sont en cours d'acheminement vers les laboratoires et les tests doivent être analysés. Les données seront ajoutées dans les prochains jours", a affirmé Emmanuel André.

