Parmi les nouveaux cas, 133 sont originaires de Flandre, 41 de Bruxelles et 66 de Wallonie, origine non-connue pour 3 autres cas. La Belgique compte un total de 1.486 cas confirmés et 14 décès.

La situation dans les hôpitaux

496 patients sont hospitalisés. Cela représente 135 patients en plus qu'hier. 100 personnes sont en soins intensifs. Cela représente 21 patients supplémentaires. 66 personnes sont sous assistance respistratoire.

31 personnes ont quitté les hopitaux.

Sur les 18.360 tests réalisés en laboratoire, en Belgique, 1.486 cas d'infections ont été enregistrés positif au coronavirus, Covid 19.

La Belgique compte 14 décès. "La personne la plus jeune avait 59 ans, les autres personnes avaient au-delà de 65 ans", a précisé Emmanuel André.

Des mesures supplémentaires renforcées

Des mesures supplémentaires ont été prises par le Conseil national de sécurité à partir de ce mercredi 12h. Ces mesures ont pour but d'assurer le bon fonctionnement des hôpitaux. "Les mesures évoluent et évolueront en fonction de la situation dans les hopitaux. Parmi ces mesures supplémentaires, il y a l'interdiction de rassemblement et la recommandation générale de rester chez soi le plus possible", rappelle Emmanuel André.

