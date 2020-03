Parmi 192 nouvelles victimes du coronavirus, on déplore aujourd'hui le décès d'une jeune fille de 12 ans. "C'est un évènement très rare, mais qui nous bouleverse", a commenté Emmanuel André, visiblement ému lors de la conférence de presse journalière sur le bilan de l'épidémie de coronavirus en Belgique.

Lors de la conférence de presse journalièredu Centre de crise et du SPF Santé publique, les spécialistes ont annoncé 876 nouveaux cas confirmés de coronavirus dans le pays : 467 en Flandre, 189 à Bruxelles, 203 en Wallonie et 17 dans des zones indéterminées ou à l'étranger. Cela porte le nombre total de cas belges à 12.775. Cette donnée ne porte toutefois que sur les cas analysés en laboratoire, elle ne reflète dès lors pas le nombre exact de personnes infectées dans le pays.

52.072 tests ont été réalisés depuis le début de l'épidémie en Belgique, 2.500 ont été réalisés hier.

On déplore 98 décès ces dernières 24 heures, mais 94 autres décès ont été également rapportés mardi. Les 94 décès également rapportés sont intervenus entre le 11 mars et dimanche. Il s'agit de personnes de plus de 65 ans, qui provenaient pour la plupart de maisons de repos et de soins.

Ce qui porte le nombre total à 705 décès.

Une jeune fille de 12 ans parmi les victime

Une jeune fille de 12 ans est décédée lundi du nouveau coronavirus en Belgique, a annoncé mardi Emmanuel André, porte-parole interfédéral de la lutte contre le covid-19. "C'est un événement qui est très rare mais qui nous bouleverse."

L'état de la jeune fille, testée positive au nouveau coronavirus, s'est détérioré après trois jours de fièvre, a ajouté le virologue Steven Van Gucht.

La moitié des lits occupés

Pour la journée d'hier, 485 personnes supplémentaires ont été hospitalisées, alors que 168 personnes ont pu quitter l'hôpital (1.696 depuis le début de la pandémie). Aujourd'hui, 4920 personnes sont hospitalisées, dont 1021 sont en soins intensifs (+94) et 786 sous respirateur artificiel.

Pour l'instant, 53 % des capacités de lits en soins intensifs sont occupées. Mais la situation est plus compliquée dans trois zones du pays : à Bruxelles, dans les provinces du Hainaut et dans le Limbourg.

