Il y a eu 185 morts dans notre pays au cours des dernières 24 heures, selon les informations du Centre National de crise ce lundi. Cela porte le nombre total de décès en Belgique à 1.632. Pour la première fois, l'occupation de lits en soins intensifs a diminué.

La courbe des décès ne fléchit pas. Il faudra encore attendre plusieurs semaines. Ce lundi, le SPF Santé Publique a indiqué 185 décès supplémentaires (60 en Flandre, 80 en Wallonie et 45 à Bruxelles), portant le total à 1.632 décès depuis le début de l'épidémie.

Le nombre total d'infections s'élève aujourd'hui à 20.814, soit une augmentation de 1.123. 420 personnes supplémentaires ont été hospitalisées selon les chiffres communiqués ce lundi par le SPF Santé Publique et le Centre de crise sur l'évolution du coronavirus en Belgique.

Dans le même temps, 235 personnes ont pu quitter l'hôpital.

1257 patients étaient hospitalisés en soins intensifs. On dénombre pour la première fois depuis de début de l'épidémie moins de patients en soins intensifs (-4) et moins de personnes doivent être assistées de manière artificielle avec des respirateurs (-11), selon le point de presse quotidien.

Au total, 5.840 lits sont actuellement occupés par des patients Covid-19.

"Nous allons vers une stabilisation, mais les efforts dans les hôpitaux restent intenses, il ne faut pas relâcher les effrorts", a déclaré Emmanuel André.

Depuis quelques jours, l'intensité de l'épidémie montre en effet des signes d'affaiblissement. "Si certains indicateurs sont en train de s'améliorer ou se stabiliser, il pourrait s'agir d'un effet du week-end. Parfois les chiffres sont moins importants " nuance Emmanuel André. "Mais de manière général on s'oriente vers une stabilisation. Elle se fait à un niveau d'intensité dans les hôpitaux et maisons de repos, le travail et la charge sont extrêmement importants. Il faut maintenir les efforts encore un certain nombre de semaines pour revenir à un niveau acceptable. La situation dans les hôpitaux restent extrêmement intense."

