Pour la première fois, le nombre de personnes ayant quitté l'hôpital sur une journée est supérieur au nombre de nouvelles admissions en raison d'une infection au nouveau coronavirus. Au cours des 24 dernières heures, 504 personnes ont été autorisées à quitter l'hôpital tandis que 499 autres ont été hospitalisées, ressort-il dimanche du bulletin épidémiologique quotidien de Sciensano.

L'Institut scientifique de santé publique ajoute qu'au total, 5.735 lits d'hôpital sont occupés par des patients infectés par le coronavirus (+57), dont 1.261 en soins intensifs (+16). En outre, 995 patients nécessitent une assistance pour respirer et 31 une ECMO, soit une oxygénation par membrane extracorporelle, qui offre une assistance respiratoire et cardiaque. Entre le 15 mars - date depuis laquelle plus de 99% des hôpitaux notifient les admissions et sorties liées au Covid-19 - et le 4 avril, 8.273 patients ont été hospitalisés et 3.751 ont été autorisés à quitter l'établissement hospitalier. Pour les porte-parole interfédéraux, l'indicateur le plus fiable sur l'évolution de l'épidémie est le nombre d'hospitalisations et l'occupation des lits en soins intensifs, affirmaient-ils samedi.

En effet, les décès peuvent être notifiés avec du retard et le but du confinement est précisément d'éviter une surcharge des hôpitaux. Les chiffres communiqués dimanche semblent confirmer que la Belgique se dirige vers une maîtrise de l'épidémie. Le pays déplore au total 1.447 décès, soit 164 de plus que samedi. En outre, 1.260 patients ont été testés positifs au nouveau coronavirus ce qui porte le nombre total de cas avérés à 19.961. Cette donnée ne reflète toutefois pas le nombre exact de personnes touchées par le Covid-19, l'ensemble de la population n'étant pas testé. Dans le détail, 776 des nouveaux cas résident en Flandre (62%), 301 en Wallonie (24%) et 169 à Bruxelles (13%). Pour 14 cas, les données doivent encore être consolidées.

Au total, la Flandre affiche le plus de contaminations avérées (59%), suivie par la Wallonie (28%) et Bruxelles (11%). Les données sur le lieu de résidence sont indisponibles pour 2% des cas.

En Wallonie, le Hainaut reste la province la plus touchée avec 2.049 contaminations détectées. Liège suit (1.779) et, loin derrière, se trouvent les provinces de Luxembourg (614), Namur (564) et du Brabant wallon (541). Au nord du pays, la province d'Anvers compte le plus de cas d'infection avérés (2.589). La province du Limbourg est juste derrière, avec 2.429 cas.

La Flandre orientale (2.287), la Flandre occidentale (2.212) et le Brabant flamand (2.086) ferment la marche. Toutes les provinces flamandes comptent désormais plus de 2.000 cas avérés.

Bruxelles totalise quant à elle 2.215 infections détectées.

