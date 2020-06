Les derniers chiffres publiés par Sciensano et le SPF Santé publique indiquent que la pandémie de coronavirus continue de ralentir en Belgique. Sur la journée de mardi, 89 nouvelles infections ont été signalées.

Les derniers chiffres publiés mercredi par Sciensano et le SPF Santé publique indiquent que la pandémie de coronavirus continue de ralentir en Belgique. Sur la journée de mardi, 89 nouvelles infections ont été signalées. Par ailleurs, 57 personnes ont pu quitter l'hôpital, considérées comme guéries, et 24 y ont été admises.

Au total, 371 patients restent hospitalisés en raison du Covid-19. Parmi eux, 67 personnes sont actuellement en soins intensifs, soit une diminution de 9 patients au cours des 24 dernières heures. Une assistance respiratoire est nécessaire pour 31 malades.

Nouveaux cas: tendance légèrement à la baisse

Sur les 89 nouveaux cas rapportés, 42 patients résident en Flandre, 42 en Wallonie et 5 à Bruxelles. Si le chiffre augmente par rapport aux 55 cas signalés le jour précédent, la tendance, calculée sur la manière dont la moyenne des sept derniers jours évolue, continue à diminuer légèrement de 1 à 2% par jour. Le total de cas confirmés s'élève à présent à 60.244. Ce chiffre ne reflète toutefois pas la propagation réelle du virus, l'ensemble de la population n'étant pas testé.

La Belgique compte 13 nouveaux décès au cours des dernières 24 heures, dont 10 en Flandre, 2 en Wallonie, et un à Bruxelles, pour un total de 9.675 sur l'ensemble du pays. Trois décès ont eu lieu à l'hôpital, tandis que dix sont survenus en maison de repos et de soins, où 90% des diagnostics ont été confirmés par un test de dépistage.

Sur l'ensemble des personnes décédées en Belgique, la moitié ont perdu la vie dans une maison de repos et de soins, tandis que 49% des morts liées au coronavirus ont eu lieu dans les hôpitaux. Les autres collectivités résidentielles représentent 0,5% des décès et le domicile ou un autre lieu 0,6%. Près de trois quarts (73%) des malades décédés dans des maisons de repos et de soins sont des cas possibles de Covid-19, contre 27% de cas confirmés. A l'hôpital, 95% des personnes ayant succombé au coronavirus sont des cas confirmés.

L'Institut scientifique de santé publique indique enfin que le nombre de tests effectués s'élève à 1.056.075 au total, dont 11.061 rapportés dans les dernières 24 heures. Les laboratoires cliniques en ont réalisé 10.788, contre 273 réalisés par la plateforme nationale de tests en maisons de repos, autres collectivités résidentielles et centres de triage.

