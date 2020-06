Les tendances concernant le coronavirus dans notre pays sont toujours à la baisse, selon le rapport de Sciensano.

Le jeudi 18 juin, 128 nouvelles infections confirmées ont été rapportées et 20 nouveaux patients ont été admis à l'hôpital. 27 patients ont pu quitter l'hôpital. 340 patients au total sont hospitalisés, dont 55 se trouvent en soins intensifs. 12 décès ont été rapportés les dernières 24 heures. Le nombre de tests effectués ces dernières 24 heures s'élève à 15.430. Le nombre total de tests effectués est désormais de 1.087.369.

Absentéisme au travail

Grâce à Medex, Sciensano dispose d'un aperçu du nombre de personnes absentes pour cause de maladie parmi les 83 000 fonctionnaires belges qui peut être comparé aux chiffres des années précédentes. Le graphique de l'année 2020 nous montre ainsi que l'absentéisme reste stable et est inférieur à celui des années précédentes.

Ces dernières semaines, l'incidence totale de consultations chez le médecin traitant pour symptômes grippaux, comme la fièvre ou la toux, est restée stable et s'élève à 59 consultations par 100 000 habitants (ce nombre inclut les consultations téléphoniques).

La semaine passée, l'incidence était de 44 consultations par 100 000 habitants. L'incidence a principalement augmenté chez les adultes de 15 à 64 ans en Flandre. Elle est restée stable dans les autres régions et groupes d'âges.

Toutes les tendances sont à la baisse

Le nombre de cas COVID-19 confirmés diminue de 2 à 5 % sur les 7 derniers jours.

Le nombre d'admissions à l'hôpital diminue de 1 à 3 % par jour.

Le nombre de patients en soins intensifs en raison du COVID-19 diminue de 5 % par jour.

Le nombre de décès liés au COVID-19 diminue de 7 à 9 % par jour.

