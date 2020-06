S'aimer au temps d'un virus chinois. Episode 14 : soi-même.

Bon. Et nous ? Nous tout seul. Nous tout nus. Si on s'assied à notre propre chevet et qu'on s'ausculte l'être et l'avoir été, on s'aime plus ou moins qu'avant ? Pas sûr que le questionnement qui suit vale pour questionnaire scientifique, mais ça peut aider pour mesurer l'estime qu'on devrait s'autoporter depuis le branle-bas général. Alors : - j'ai pas triché aux examens d'unif en ligne ou c'est mon frère juriste qui a répondu pour Droit, ma copine de deux années au-dessus pour Psycho et ma mère qui s'y connaît bien pour Eco-Pol ? - j'ai jamais tant bossé qu'en télétravail ou c'était vraiment top parce qu'il y avait tellement à faire ici depuis si longtemps, c'est juste dommage que les magasins d'outillage ont rouvert tard et j'aime pas faire la queue, sinon j'ai découvert des tas de parcours vélo incroyables ? - j'ai envoyé des trucs à mes élèves tous les trois jours ou j'ai rajouté quatre mois à mes habituels deux mois de vacances d'été (je donne religion) ? - je retenais jusqu'à mon souffle pendant les visioconférences de ma blonde ou je lui ai fait des blagues même quand c'était avec ses patrons (j'oublie toujours le grand miroir derrière mais je pense qu'ils n'ont vu que le masque, le chapeau et la cape de Zorro, pas que je portais rien d'autre) ? - j'ai imposé aux mômes un horaire strict, discipliné, structurant, ou on se levait à pas d'heure, mais c'est normal vu quand on allait dormir ? - j'ai pris assez, beaucoup, pas du tout, des nouvelles de tous les proches ? - j'ai pensé p'tite conne, ou mince faut que je me reprenne quand j'ai voulu raccompagner ma nièce en voiture, avec masque attention, et qu'elle m'a dit merci, je vais marcher et puis t'es déjà en pyjama (c'étaient mes habits de tous les jours) ? - j'ai médité, réfléchi, lu, ranimé ma vie intérieure ou j'ai explosé tous mes records à FIFA 19 (je préfère que FIFA20) ? - j'ai surtout pensé au voyage en Californie foutu (on s'était décidés dès janvier en plus, pas de veine), en entendant que c'était le carnage aux States ? - j'ai glissé ou pas au concierge que le type du cinquième, il applaudissait jamais, à 20 heures ? - j'ai trouvé que, au fond, on est tous plutôt très responsables ou qu'en fait on est un fieffé troupeau à qui on peut imposer vraiment n'importe quoi ? - j'ai fourré en douce dans les sacs poubelles blancs tous les trucs qu'on pouvait plus amener au Recypark ou ils attendent dans le garage ? - j'ai été plus gentil avec le chien ou avec les miens ? - j'ai aimé les photos postées d'enfants qui colorient, début confinement, ou j'ai commenté oh il faut un Covid pour que tes gosses découvrent les crayons ou tu regardais jamais leurs dessins ? - j'ai compati au spleen des potes des villes, on est très urbains nous tu comprends, qui courent de cocktails en expos, d'un nouveau café où tu fais ta tartine toi-même à un roof-bar où des fois on voit jusqu'au Lion de Waterloo, sinon vous ça va là dans votre bled de province ? , ou j'ai rigolé depuis mon hamac, entouré de fleurs, bronzé comme un marin, en pensant sinon vous ça va là dans votre duplex de magazine déco ? - j'ai gagné ou perdu en ventre, en fric, en illusions, en implication, en fureur de vivre ? Le virus ? Un salaud de beau miroir de l'âme.