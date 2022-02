Une petite action d'un groupe issu du "convoi de la liberté" a été signalée rue de la Loi et quelques personnes en groupe ont été arrêtées préventivement en possession d'armes prohibées dans le centre de Bruxelles, à hauteur de la place de la Monnaie, a indiqué une porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles, lundi vers 12h00. Les arrestations sont encore administratives à ce stade, mais pourraient par la suite devenir judiciaires. Les personnes étaient en effet en possession de deux couteaux, d'une paire de lunettes étanches et d'une cagoule noire.

Les autorités se tenaient prêtes ce lundi matin, après l'annonce du mouvement "Convoi de la liberté" de faire étape à Bruxelles pour protester contre les mesures sanitaires, et plus particulièrement le pass vaccinal. Les forces de police surveillent les entrées de Bruxelles : plusieurs barrages filtrants y sont installés, les véhicules sont scrutés par les agents...

"Un petit millier de policiers est mobilisé. Nous avons interdit le fait de manifester en voiture. Nous sommes en contact avec la police française, la police fédérale et locale. Au-delà du slogan, on va devoir gérer ce qui est là. Le principe est de ne pas bloquer Bruxelles. On ne peut prendre en otage une capitale", a déclaré Philippe Close, le bourgmestre de la ville de Bruxelle, invité sur LN24.

Une déception pour les manifestants, qui devront continuer leur protestation à pied. Ils sont nombreux à avoir débarqué en voitures, camions ou camping-car, avant d'être "cueillis" par les forces de police et redirigés vers le parking C, sur le plateau du Heysel, seul endroit où une action statique est tolérée.

"Ce qui est compliqué ici c'est qu'on n'a pas de demande d'organisateur. En Belgique vous devez introduire une demande pour manifester. On est vigilant c'est pour ça qu'on mobilise largement", a précisé M. Close.

© Belga

Quelques premiers remous signalés

Début d'après-midi, des premiers remous ont été signalés rue de la Loi ainsi que dans le centre de Bruxelles, à hauteur de la place de la Monnaie. Quelques personnes en groupe ont été arrêtées préventivement en possession d'armes prohibées. Les nationalités des individus arrêtés n'ont pas été précisées. Un lien direct avec le convoi de la Liberté n'a pas encore été établi mais leur intention de rejoindre les éventuels événements en centre-ville n'a pas été exclue. Le contrôle de ces individus a été motivé par l'observation d'un comportement suspect par des agents en patrouille.

Un petit groupe de manifestants a par ailleurs été signalé rue de la Loi vers 11h30. L'action statique a duré moins d'une heure et n'a pas engendré de perturbations notables. La police organise déjà à cet endroit des barrages filtrants pour contrôler les entrées dans la capitale.

Une soixantaine de véhicules liés au convoi de la Liberté sont stationnés sur le parking C du Heysel, selon la police de Bruxelles-Ixelles, qui avait indiqué plus tôt la présence de quelques autres véhicules dans plusieurs parkings autour de Bruxelles.

Le point d'orgue de la manifestation est attendu vers 14h00, toujours selon la police locale. D'après Het Laatste Nieuws, un appel à se rassembler à 14h00 au rond-point Schuman et à la place Sainte-Catherine a été lancé. Selon la VRT, il y aurait également des appels via l'application Telegram pour aller bloquer des tunnels et organiser des blocages de plusieurs semaines de lieux importants autour des institutions européennes.

Nous avons confisqué ces objets aujourd'hui qui n'ont très certainement pas leur place dans une manifestation pacifique. Nous restons et resterons vigilants sur l'ensemble du territoire. https://t.co/O4t7IOWyzr — PolBru (@zpz_polbru) February 14, 2022

De nombreux contrôles de police

La police filtrait l'accès à Bruxelles dès lundi matin et plusieurs embarras de circulation ont été constatés. L'E40 venant de Louvain et en direction de Reyers était notamment complètement fermée. Touring Mobilis signalait notamment des barrages de police à divers endroits :

sur le ring extérieur de Bruxelles au carrefour Léonard ainsi qu'en venant de Namur vers Bruxelles

sur la N3, de Louvain vers Bruxelles, à hauteur de l'Avenue de Tervuren,

sur la N5, de Waterloo vers Bruxelles, à Drève Saint Hubert ainsi qu'à De Frélaan,

sur la chaussée d'Alsemberg, à Drogenbos,

sur la N261, rue de Stalle, à hauteur du rond-point,

sur la N266, sur le Boulevard de l'Industrie, en direction du ring de Bruxelles,

sur le Boulevard de l'Humanité, en direction d'Anderlecht,

sur le Boulevard Josse Leemans,

sur la N6, de Halle vers Bruxelles, à Ceria,

sur l'Avenue Marius Renard,

sur l'Avenue Albert, Longchamp vers Place de Rochefort, à Paepsem,

sur le Boulevard Dupuis, vers la R0, à Westland Shopping,

sur la N226, de Wezembeek-Oppem vers Montgomery,

sur la E40, de Liège vers Bruxelles, à Woluwé-Saint-Etienne,

sur la E40, à Zaventem,

sur l'A12, de Boom vers Bruxelles, à Strombeek Bever,

sur la Chaussée Romaine, à Wemmel,

...

null © belga

Qui sont-ils, que veulent-ils?

À l'origine, ce mouvement créé au Canada rassemblait plusieurs milliers de camionneurs qui protestaient contre une récente obligation de détenir un certificat de vaccination pour le transport transfrontalier. Le mouvement s'est ensuite étendu pour prendre la forme d'une petite "révolution" générale.

Il s'agit aujourd'hui d'une sorte de croisade organisée dans le but de protester contre les mesures sanitaires - en particulier le pass vaccinal -, mais également l'inflation et la hausse de prix. On retrouve dans ce convoi notamment des antivax, des anti-passe sanitaire, des Gilets jaunes... Tous ne sont pas antivax, mais la plupart cherche à affirmer leur ras-le-bol d'une société de contrôle.

Sur Facebook, la page "Convoy France Officiel" explique qu'après deux ans de crise sanitaire, les citoyens entendent récupérer "leur liberté, leurs droits fondamentaux, le respect du référendum, l'accès inconditionnel aux soins, à l'éducation, à la culture et le respect des valeurs essentielles de notre constitution". Il fustige le "sacrifice des enfants et de la jeunesse", dénonce "la maltraitance subie quotidiennement" et parle d'urgence démocratique, sociale et écologique.

null © belga

Un mouvement moins gros qu'attendu

En France, le mouvement s'est avéré jusqu'à présent "moins gros que ce que pouvaient redouter les autorités françaises" et essentiellement constitué de particuliers dans leurs véhicules personnels, et non de camions comme au Canada, précisait encore Philippe Close ce matin. "Je pense qu'il y a peu d'entreprises belges ou européennes qui ont autorisé leurs employés à venir bloquer la capitale avec le camion de l'entreprise", a-t-il estimé.

Dimanche, sur un parking de la périphérie de Lille, non loin de la frontière belge, la police française avait recensé environ 1.300 véhicules semblant avoir fait escale à cet endroit sur leur chemin vers la Belgique. Mais conscients des interdictions en vigueur en Belgique, certains occupants de ces véhicules se montraient indécis sur la destination finale. Parmi eux était évoquée l'idée de rallier Strasbourg (Est de la France), siège du Parlement européen.

© belgaimage

Les autorités se tenaient prêtes ce lundi matin, après l'annonce du mouvement "Convoi de la liberté" de faire étape à Bruxelles pour protester contre les mesures sanitaires, et plus particulièrement le pass vaccinal. Les forces de police surveillent les entrées de Bruxelles : plusieurs barrages filtrants y sont installés, les véhicules sont scrutés par les agents... "Un petit millier de policiers est mobilisé. Nous avons interdit le fait de manifester en voiture. Nous sommes en contact avec la police française, la police fédérale et locale. Au-delà du slogan, on va devoir gérer ce qui est là. Le principe est de ne pas bloquer Bruxelles. On ne peut prendre en otage une capitale", a déclaré Philippe Close, le bourgmestre de la ville de Bruxelle, invité sur LN24.Une déception pour les manifestants, qui devront continuer leur protestation à pied. Ils sont nombreux à avoir débarqué en voitures, camions ou camping-car, avant d'être "cueillis" par les forces de police et redirigés vers le parking C, sur le plateau du Heysel, seul endroit où une action statique est tolérée."Ce qui est compliqué ici c'est qu'on n'a pas de demande d'organisateur. En Belgique vous devez introduire une demande pour manifester. On est vigilant c'est pour ça qu'on mobilise largement", a précisé M. Close. Début d'après-midi, des premiers remous ont été signalés rue de la Loi ainsi que dans le centre de Bruxelles, à hauteur de la place de la Monnaie. Quelques personnes en groupe ont été arrêtées préventivement en possession d'armes prohibées. Les nationalités des individus arrêtés n'ont pas été précisées. Un lien direct avec le convoi de la Liberté n'a pas encore été établi mais leur intention de rejoindre les éventuels événements en centre-ville n'a pas été exclue. Le contrôle de ces individus a été motivé par l'observation d'un comportement suspect par des agents en patrouille.Un petit groupe de manifestants a par ailleurs été signalé rue de la Loi vers 11h30. L'action statique a duré moins d'une heure et n'a pas engendré de perturbations notables. La police organise déjà à cet endroit des barrages filtrants pour contrôler les entrées dans la capitale. Une soixantaine de véhicules liés au convoi de la Liberté sont stationnés sur le parking C du Heysel, selon la police de Bruxelles-Ixelles, qui avait indiqué plus tôt la présence de quelques autres véhicules dans plusieurs parkings autour de Bruxelles. Le point d'orgue de la manifestation est attendu vers 14h00, toujours selon la police locale. D'après Het Laatste Nieuws, un appel à se rassembler à 14h00 au rond-point Schuman et à la place Sainte-Catherine a été lancé. Selon la VRT, il y aurait également des appels via l'application Telegram pour aller bloquer des tunnels et organiser des blocages de plusieurs semaines de lieux importants autour des institutions européennes.La police filtrait l'accès à Bruxelles dès lundi matin et plusieurs embarras de circulation ont été constatés. L'E40 venant de Louvain et en direction de Reyers était notamment complètement fermée. Touring Mobilis signalait notamment des barrages de police à divers endroits :À l'origine, ce mouvement créé au Canada rassemblait plusieurs milliers de camionneurs qui protestaient contre une récente obligation de détenir un certificat de vaccination pour le transport transfrontalier. Le mouvement s'est ensuite étendu pour prendre la forme d'une petite "révolution" générale. Il s'agit aujourd'hui d'une sorte de croisade organisée dans le but de protester contre les mesures sanitaires - en particulier le pass vaccinal -, mais également l'inflation et la hausse de prix. On retrouve dans ce convoi notamment des antivax, des anti-passe sanitaire, des Gilets jaunes... Tous ne sont pas antivax, mais la plupart cherche à affirmer leur ras-le-bol d'une société de contrôle.Sur Facebook, la page "Convoy France Officiel" explique qu'après deux ans de crise sanitaire, les citoyens entendent récupérer "leur liberté, leurs droits fondamentaux, le respect du référendum, l'accès inconditionnel aux soins, à l'éducation, à la culture et le respect des valeurs essentielles de notre constitution". Il fustige le "sacrifice des enfants et de la jeunesse", dénonce "la maltraitance subie quotidiennement" et parle d'urgence démocratique, sociale et écologique.En France, le mouvement s'est avéré jusqu'à présent "moins gros que ce que pouvaient redouter les autorités françaises" et essentiellement constitué de particuliers dans leurs véhicules personnels, et non de camions comme au Canada, précisait encore Philippe Close ce matin. "Je pense qu'il y a peu d'entreprises belges ou européennes qui ont autorisé leurs employés à venir bloquer la capitale avec le camion de l'entreprise", a-t-il estimé.Dimanche, sur un parking de la périphérie de Lille, non loin de la frontière belge, la police française avait recensé environ 1.300 véhicules semblant avoir fait escale à cet endroit sur leur chemin vers la Belgique. Mais conscients des interdictions en vigueur en Belgique, certains occupants de ces véhicules se montraient indécis sur la destination finale. Parmi eux était évoquée l'idée de rallier Strasbourg (Est de la France), siège du Parlement européen.