Des contrôles accrus des passagers et des actions ciblées seront organisées à Brussels Airport par la police fédérale afin de s'assurer du respect des règles sanitaires, a annoncé le parquet de Hal-Vilvorde. L'aéroport a fait savoir qu'il soutenait cette décision jeudi dans un communiqué.

Les contrôles, visant à préserver la santé des voyageurs, seront effectués sur un échantillon de passagers pour tous les vols arrivant à Bruxelles. Ils seront coordonnés et effectués par la police fédérale. Brussels Airport indique que tout passager est susceptible d'être soumis à un contrôle de police et que le procédé pourra engendrer des files d'attentes. Les passagers doivent donc s'y préparer et se munir de leurs documents nécessaires, ainsi que de leur PLF (Passager Locator Form). L'aéroport demande également aux compagnies aériennes de contrôler leurs passagers avant l'embarquement dans l'aéroport de départ.

Brussels Airport s'attend à accueillir un nombre important de visiteurs, à partir de demain/vendredi et tout le week-end. Il s'agit d'environ 40.000 passagers par jour. L'aéroport demande donc d'être compréhensif quant au temps d'attente et aux files que ces contrôles pourraient engendrer.

