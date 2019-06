opinion

Confédéralisme : "Le chacun sa route, c'est le sens de l'histoire belge"

Thierry Fiorilli Rédacteur en chef du Vif/L'Express

C'est la théorie de l'évolution. Chaque modèle vivant se transforme, progressivement, jusqu'à parfois déboucher sur l'apparition de nouvelles espèces. Dans la nature, le processus court sur des centaines de milliers d'années. Lorsqu'il s'agit d'Etats, la métamorphose s'opère sur un laps de temps beaucoup plus réduit. Mais le mouvement est comparable. Et la Belgique en est l'un des symboles les plus éclatants, en mutation perpétuelle qu'elle est depuis bientôt cinquante ans.

© frédéric raevens

C'est la succession de réformes institutionnelles, chez nous. La sixième est en cours. Et la septième est annoncée, puisque le 26 mai dernier l'a confirmé, les chemins choisis sont si opposés qu'il n'y aura que peu d'alternatives au " chacun sa route " qui nous pend au nez depuis si longtemps.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×