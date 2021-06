Commission covid: tension entre majorité et opposition

Des tensions sont apparues vendredi entre la majorité et l'opposition au sujet des recommandations que doit formuler la commission spéciale chargée d'examiner la gestion de l'épidémie de Covid-19 par la Belgique. Après avoir procédé à 41 auditions, les députés travaillent depuis un mois à huis clos, et avec quatre experts, sur l'élaboration du rapport et des recommandations.

Robby De Caluwé.