Comment transmettre en douceur l'entreprise familiale

Selon une enquête du Centre d'étude pour l'entrepreneuriat Odisee (KU Leuven) et de Degroof Petercam, les dirigeants de la moitié des entreprises familiales prévoient de passer le témoin au cours des dix prochaines années. Cela constitue un véritable enjeu économique : les entreprises familiales représentent 45 % de l'emploi et un tiers du PIB en Belgique. En Wallonie, la Sowalfin a créé une filiale dédiée à la transmission d'entreprises : la Sowacces. Elle organise avec 1819. Brussels et la Vlaio flamande la semaine de la transmission. L'objectif est de sensibiliser les entrepreneurs à l'importance de préparer ce passage de témoin. D'autant plus crucial que les enfants ne sont plus les repreneurs désignés que dans 44 % des cas. " Ils n'ont pas toujours le désir ou les capacités de reprendre l'entreprise familiale ", relève Didier Leclercq, partner auprès du cabinet d'audit BDO. Pourtant, selon 1819. Brussels, le repreneuriat constitue une alternative attractive à la création d'une entreprise avec une bien meilleure chance de survie.

