Parler d'argent et de décès ? Autant de sujets délicats à aborder en toute sérénité. D'autant que, l'espérance de vie ne cessant de s'allonger, les futurs héritiers prennent eux aussi de l'âge. Organiser sa succession à l'avance est devenu un must.

On pense à son épargne, à sa pension, on préfère souvent ne pas (trop) songer à ce qui se passera quand on ne sera plus là. Pourtant, la mort n'est souvent pas un long fleuve tranquille... pour les héritiers. Droits de succession qui peuvent s'avérer lourds, conflits éventuels, charge émotionnelle : de plus en plus de personnes prennent aujourd'hui le temps de préparer la suite, en choisissant ce ...

On pense à son épargne, à sa pension, on préfère souvent ne pas (trop) songer à ce qui se passera quand on ne sera plus là. Pourtant, la mort n'est souvent pas un long fleuve tranquille... pour les héritiers. Droits de succession qui peuvent s'avérer lourds, conflits éventuels, charge émotionnelle : de plus en plus de personnes prennent aujourd'hui le temps de préparer la suite, en choisissant ce qu'il adviendra de leur patrimoine après leur décès, ou même avant. En effet, ce peut également être l'occasion d'en donner une partie sans attendre le moment fatidique. Les notaires et les banquiers sont unanimes : ce qu'on appelle la "planification successorale" (estate planning, en anglais) est devenu un must. "J'admets que de nombreux clients ont pour préoccupation première d'éviter ou de réduire les droits de succession à payer par leurs futurs héritiers", reconnaît Bernard Goffaux, estate planner à la Banque de Luxembourg. "Mais il y a bien d'autres bonnes raisons de prendre le temps d'organiser de son vivant la transmission de son patrimoine, qu'il soit mobilier, immobilier ou qu'il s'agisse de l'entreprise familiale, par exemple. Ce n'est pas pour rien que certains appellent les droits de succession "l'impôt sur le deuil" : de nombreux citoyens trouvent injuste de voir le fisc rogner les économies acquises au long d'une vie au moment de les transmettre à leurs enfants. A Bruxelles et en Région wallonne par exemple, le taux atteint encore 30% pour un capital de plus de 500.000 euros transmis en ligne directe, et respectivement 65 % dès 175.000 et 250.000 euros entre frère et soeur. Les donations entre vifs sont nettement moins taxées (lire 7 clés pour régler sa succession en douceur: faire des donations) et donc privilégiées par beaucoup. Mais la planification successorale a aussi d'autres atouts non négligeables.