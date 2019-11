Les réponses judiciaires à la violence conjugale ne sont pas efficaces. Pis : plus la réaction pénale est sévère, plus le taux de récidive est élevé. Il y a néanmoins des pistes pour réduire la menace. Le topo, avant la grande manif de ce dimanche 24 novembre.

Vingt-et-une femmes tuées, depuis janvier dernier, en Belgique. Trente-sept, en 2018. Quarante-et-une, en 2017. Dans plus de trois quarts des cas, il s'agit d'un meurtre commis par un partenaire et, dans la moitié des cas, par le conjoint après séparation. Ce ne sont pas des chiffres officiels, les statistiques enregistrées par la justice en matière de violence conjugale étant défaillantes en ce qui concerne les victimes et elles ne comportent même pas de distinction de genre. Ces chiffres sont ceux glanés, depuis trois ans, par le site Web stopfeminicide dans la presse en ligne.

...