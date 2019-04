En pleine campagne électorale, on se retrouve parfois confrontés à des annonces sponsorisées de partis ou de personnalités politiques sur les réseaux sociaux. Comment faire pour qu'elles n'apparaissent plus ?

Que ce soient des publications politiques ou des publicités, nous sommes chaque jour confrontés, via nos réseaux sociaux, à des contenus "sponsorisés". Les gestionnaires de pages Facebook utilisent ce moyen pour augmenter leur visibilité, en touchant des personnes qui ne suivent pas forcément leur page officielle et qui font partie de la "cible" déterminée par l'annonceur.

Comment faire ?

Si ces publications vous importunent, plusieurs options s'offrent à vous (voir image ci-dessous):

"Masquer" la publicité, afin que moins de publications du même genre atterrissent sur votre fil d'actualité. Vous pouvez aussi en indiquer la raison.

"Signaler" la publicité, comme pour toute autre publication Facebook, si vous la trouvez dérangeante ou inappropriée pour un critère précis (contenu violent, offensant, à caractère sexuel, indésirable, fausse information...).

Cliquer sur "Pourquoi est-ce que je vois ça ?". Cette option vous permet d'identifier la cible du contenu sponsorisé, dont vous faites théoriquement partie. Dans cette option, vous avez également la possibilité de "masquer toutes les publicités de cet annonceur".

© Capture d'écran Facebook

Le réseau social fait apparaitre ces publicités notamment en fonction des données présentes sur votre profil Facebook, des lieux où vous vous connectez à internet, ainsi que des pages que vous et vos amis "aimez". Facebook assure utiliser vos données "pour vous montrer des pubs sans que les annonceurs ne sachent qui vous êtes".

Pas de Facebook sans publicité

En revanche, impossible de se débarrasser entièrement des publicités, comme le rappelle le réseau social dans ses pages d'aides : "Les publicités permettent à Facebook de rester gratuit et nous nous efforçons de vous montrer uniquement des publicités qui vous concernent et vous intéressent". Vous pouvez cependant régler vos préférences en matière de publicités via ce lien. Si cela influence le type de publicités montrées, "cela ne change pas le nombre total".

Enfin, si vous ne souhaitez plus voir le contenu d'une page (ou d'une personne) en particulier, vous avez toujours la possibilité de la bloquer en vous rendant dans les paramètres dans la page en question.