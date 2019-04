A Braine-l'Alleud, la politique de mobilité entend développer les modes doux, sans pour autant faire la chasse aux automobiles. La commune mise sur le développement de son réseau actuel.

Braine-l'Alleud a beau être bien desservie par les transports en commun, elle n'est pas exempte de problèmes de mobilité. Parmi ses points noirs, on compte notamment les abords des écoles du centre qui, victimes de leur succès, engendrent un important trafic aux heures d'entrée et de sortie des classes. La situation est aggravée par le fait que les voitures transitent dans des rues fort étroites et montent parfois sur les trottoirs pour se croiser, mettant en danger les piétons. " Nous avons essayé de régler le problème avec des parkings de délestage situés à quelques centaines de mètres des établissem...