Comment bien investir ? Voici des solutions de gestion pour tous les portefeuilles

Votre profil d'investisseur, votre patrimoine et votre goût du risque détermineront la formule qui vous convient le mieux. Pour les épargnants désireux de stimuler (un peu) le rendement de leurs placements, la banque privée paraît la plus adaptée. A noter : toutes les grandes banques proposent ce service.

1. L'investissement automatique

Les banques proposent désormais des plans automatiques qui vous permettent d'investir à votre rythme. Chez BNP Paribas Fortis, par exemple, le programme Flexinvest débute à partir de 30 euros par mois. " Avant le moindre investissement, le client doit compléter un questionnaire afin de déterminer son profil de risques, ses objectifs et son horizon de placement ", explique Johan De Buyck, Product Manager Invest chez BNP Paribas Fortis. " Nous déterminons ensuite le produit le plus indiqué : produit d'épargne, produit avec garantie de capital ou la formule Flexinvest adaptée à de nombreuses situations. La principale condition est que le client investisse pour du long terme, le strict minimum étant trois ans pour les fonds de placement les plus prudents. Son profil d'investisseur nous permet de l'aiguiller vers un des cinq profils de fonds stratégiques allant de conservateur à agressif. Si le client le souhaite, il peut opter pour un profil plus prudent. Nous laissons également le choix à nos clients entre fonds stratégiques classiques ou socialement responsables. " En matière de coûts, " le plan Flexinvest est gratuit, le client ne payant que les frais liés au fonds de placement ".

...