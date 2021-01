Inquiets face aux mutants, nos gouvernements attendent les avis des experts, la concertation européenne, mais veulent aussi donner des perspectives aux secteurs qui restent fermés.

Un Comité de concertation est programmé vendredi pour évaluer la sitation sanitaire. Sera-t-il avancé pour réagir face à la menace que représentent les mutants de la Covid? C'est possible, mais nos gouvernements attendent encore des précisions de la part des experts sur l'importance du risque. C'est ce que le vice-Premier ministre fédéral Vincent Van Peteghem (CD&V) a confirmé ce mardi matin sur Bel RTL.

Un durcissement pour les voyages (allongement de la quarantaine à 10 jours par exemple) mais aussi un calendrier d'assouplissement seront à l'ordre du jour du prochain comité de concertation confirme @vincent_v_p #07h50 #BeGov #covid19be https://t.co/p7KEEzCxCc via @rtlinfo — Fabrice Grosfilley (@grosfilley) January 19, 2021

Deux sujets sont sur la table. Le premier concerne un resserrement des règles en vigueur pour les déplacements à l'étranger. Le Conseil des ministres fédéral restreint (kern) préconise une durée raccourcie du délai selon lequel un voyage nécessiterait une quarantaine et des tests au retour: 16 heures au lieu de 48 heures. Il est également question de prolonger à nouveau la quarantaine, de sept jours à dix jours - ce n'est pas la première fois que ce délai changerait.

Mais il devrait aussi être question, lors de ce Comité, d'un calendrier pour les assouplissements à venir, concernant en premier lieu les métiers de contact, puis des secteurs comme l'horeca ou la culture. "Même si cela peut paraître un peu paradoxal, nous allons regarder comme on peut donner des perspectives, mettre en place une stratégie de sortie", a souligné Vincent Van Peteghem. Le MR ne cesse de plaider en ce sens. Toutefois, il ne sera sans doute pas encore possible de donner des dates.

Un autre Conseil des ministres restreint est programmé mercredi. Suite à cela, le Comité de concertation pourrait être avancé si cela s'avère nécessaire.

