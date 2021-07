Le Comité de concertation se réunit ce lundi à 14h00 pour définir le cadre sanitaire de la suite de l'été en Belgique. Au menu: pas de durcissement majeur en vue, mais pas de relâchement non plus. La conférence de presse aura lieu à 17h00.

Il n'y aura pas de marche arrière. Les libertés actuelles ne seront pas remises en question par le Codeco, aujourd'hui après-midi.

La préoccupation majeure des derniers jours était surtout de savoir si la Belgique allait imiter son voisin français, en imposant la vaccination pour le personnel soignant d'une part, et en rendant obligatoire le pass sanitaire pour avoir accès à de nombreux lieux publics, d'autre part. Il n'en sera rien.

Obligation vaccinale et pass sanitaire étendu : c'est non

Pas d'obligation vaccinale pour le personnel soignant mais un plan d'action, déjà évoqué la semaine passée à la suite de la CIM Santé publique, pour tenter d'accélérer la cadence dans le secteur. "Quand je vois le chemin parcouru ces derniers mois pour convaincre les gens, il n'en est pas question", a annoncé le premier ministre Alexander De Croo sur VTM.

Pas de pass sanitaire étendu, non plus, mais un Covid Safe Ticket (ou pass corona), dont l'utilisation pour les évènements devrait être précisée.

La gestion des festivals d'été à venir, notamment, sera au centre des discussions. Il n'est par contre pas question d'imiter la France avec une extension du pass sanitaire aux bars, restaurants, ou transports.

Pas de durcissement, mais pas de relâchement

"Nous devons rester prudents, mais aussi ne pas paniquer face à la hausse des contaminations. La campagne de vaccination fonctionne. Nous n'allons pas nous relâcher, mais nous n'allons pas non plus renoncer à nos libertés", a préfacé Alexander De Croo.

Par ailleurs, le Codeco devrait confirmer les mesures attendues pour les mois d'août et septembre, relatives aux événements intérieurs, aux cultes, aux camps de jeunesse, aux foires commerciales et aux marchés pour lesquels les jauges de public devraient être revues à la hausse dès le mois d'août.

"Les derniers chiffres de contamination doivent être mis en perspective du nombre croissant de Belges vaccinés, et en conséquence plaident en faveur de la réouverture des secteurs encore lourdement impactés par la crise sanitaire", avance de son côté l'UCM, qui plaide pour un respect du calendrier de déconfinement initial.

Le calendrier du déconfinement prévoit notamment l'organisation d'évènements de grande taille dès le 30 juillet. "Il est temps de permettre, à nouveau, à ces entrepreneurs de travailler car ils ont payé un très lourd tribut depuis 17 mois", souligne l'UCM.

Frank Vandenbroucke avait annoncé, de son côté, ne pas vouloir "jouer au yoyo néerlandais", en faisant référence à la (re)fermeture des boîtes de nuit aux Pays-Bas, ainsi qu'aux heures d'ouverture remaniées dans l'horeca, chez nos voisins septentrionaux.

La majorité des experts s'accorde pour dire qu'un durcissement significatif des mesures n'est pas nécessaire pour le moment. La semaine passée, Yves Van Laethem confiait au Vif qu'il n'imaginait pas la Belgique se calquer sur la France, en précisant que la situation vaccinale et sanitaire des deux pays n'était pas identique.

Sur VTM, Steven Van Gucht estimait également que durcir les mesures sanitaire "n'était pas nécessaire actuellement".

Quid des voyages ?

Le Comité de concertation devrait évoquer la situation générale pour quitter ou entrer en Belgique. A ce sujet, les contrôles concernant le Passenger locator forms seront durcis. Les personnes et/ou les compagnies aériennes qui ne s'y plient pas s'exposeront à des amendes.

La Belgique est repassée à l'orange sur la carte de l'ECDC.

(Avec Belga)

