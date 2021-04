En Wallonie, 30,1% des adultes ont reçu une première dose de vaccin Covid. Comme à Bruxelles, certaines communes ont une couverture vaccinale plus importante que d'autres.

Si la campagne de vaccination en Belgique progresse, on est encore loin de l'objectif de 70% de couverture vaccinale chez les plus de 18 ans: 29,9% de la population adulte a reçu une première dose, tandis que 8,2% ont reçu les deux doses requises pour les vaccins actuellement administrés en Belgique (Pfizer, Moderna et AstraZeneca).C'est dans les communes de Vresse-sur-Semois (48,4 %), de Daverdisse (45,2 %) et de Gedinne (43,1 %) que la couverture vaccinale en première dose des plus de 18 ans est la plus élevée. De l'autre côté du classement, on retrouve Farciennes (15,9%), Brugelette (17,5%) et Charleroi (18,4%).